عمرو الدرديري: جمهور الأهلي جاحد

أشاد الناقد الرياضي عمرو الدرديري بدور جمهور الأهلي، في فوز الفريق على اتحاد جدة بكأس العالم للأندية.
وكتب عمرو الدرديري عبر حسابه بموقع فيسبوك: جمهور الأهلي ده جاحد والله .
وواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي كتابة الأرقام التاريخية، بعد الفوز مساء اليوم الجمعة على اتحاد جدة السعودي بثلاثة أهداف مقابل هدف، في ربع نهائي كأس العالم للأندية وحجز بطاقة الوصول إلى نصف نهائي البطولة.
ويعد الأهلي الفريق الوحيد من خارج أوروبا وأمريكا الجنوبية الذي وصل لنصف نهائي كأس العالم للأندية 4 مرات متتالية، وذلك في نسخ 2020، و2021، و2022، و2023، ويليه الهلال السعودي الذي وصل لنصف نهائي البطولة مرتين في 2021، و2022.