عمرو الدرديري: جمهور الأهلي جاحد

أشاد الناقد الرياضي عمرو الدرديري بدور جمهور الأهلي، في فوز الفريق على اتحاد جدة بكأس العالم للأندية.

وكتب عمرو الدرديري عبر حسابه بموقع فيسبوك: جمهور الأهلي ده جاحد والله .

وواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي كتابة الأرقام التاريخية، بعد الفوز مساء اليوم الجمعة على اتحاد جدة ‏السعودي بثلاثة أهداف مقابل هدف، في ربع نهائي كأس العالم للأندية وحجز بطاقة الوصول ‏إلى نصف نهائي البطولة.‏

ويعد الأهلي الفريق الوحيد من خارج أوروبا وأمريكا الجنوبية الذي وصل لنصف نهائي كأس ‏العالم للأندية 4 مرات متتالية، وذلك في نسخ 2020، و2021، و2022، و2023، ويليه ‏الهلال السعودي الذي وصل لنصف نهائي البطولة مرتين في 2021، و2022.‏