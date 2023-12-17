3 كلمات رددها لو خايف من شخص ظالم

قال الدكتور مختار مرزوق عبدالرحيم، العميد السابق لكلية أصول الدين جامعة الأزهر فرع أسيوط، إن من يخاف من شخص يقدم عليه فيردد 3 كلمات تحصنه منه.

وأضاف حصنوا أنفسكم بالتحصينات النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى التسليم فمن تحصينات الخوف من ذوي السلطان أن يقول الخائف قبل أن يلقى من يخافه : ( اللهم اكفنيهم ) أو ( اللهم اكفنيهم بما شئت ).

وقد جاء في ذلك حديثان شريفان : .

1 - عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه : أن قريشا لما أبطأوا على النبي صلى الله عليه وسلم بالإسلام قال ( اللهم اكفنيهم بسبع كسبع يوسف ) فأصابتهم سنة حصت كل شيء حتى أكلوا العظام ..... الخ الحديث ومعنى ( حصت كل شيء ) أي استأصلت كل شيء ..

والمراد أن الله تعالى عاقيهم بعد أن دعا النبي صلى الله عليه وسلم بقوله ( اللهم اكفنيهم ) ....

2 - ورد عن صهيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قصة الملك والغلام والساحر والراهب وهي قصة طويلة ..

جاء فيها أن الملك الكافر حين اكتشف إيمان الغلام بعثه مع مجموعة من جنورده لكي يلقوه من على جبل وحين صعدوا به الجبل قال الغلام ( اللهم اكفنيهم بما شئت ) فرجف بهم الجبل فسقطوا وجاء الغلام يمشي إلى الملك ... الخ الحديث، والشاهد في الحديثين أن من خاف ممن يريد ظلمه فإن عليه أن يلجأ إلى الله تعالى ويقول ( اللهم اكفنيهم بما شئت )، فإن كان الظالم واحدا قلت ( اللهم اكفنيه بما شئت).

دعاء الخوف من شخص ظالم يهددني

اللهم بحق قولك (فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ ۚ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ) أحميني.

وقوله تعالى {وَجَعَلْنا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْناهُمْ فَهُمْ لا يُبْصِرُونَ} الآية 9 يس.

دعاء الرسول عند الخوف

فقد روى أبو داود -وقال الألباني: صحيح- عَنْ أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا خَافَ قَوْمًا، قَالَ: «اللَّهُمَّ إِنَّا نَجْعَلُكَ فِي نُحُورِهِمْ، وَنَعُوذُ بِكَ مِنْ شُرُورِهِمْ».

دعاء الخوف من شخص ذو سلطان

اللهم اقهر لي من أرادني بسوء أو عدواً ظلمني وأعطني من كرمك ما أسر به في كربة الدنيا والآخرة. واحمني عن أعين من يريدني بحسد وكيد وسحر وشر ومسكني بالحبل المتين واكفني العابثين والحاسدين والماكرين.

يا رب ترى ضعفي وقلة حيلتي فإني ضعيف ذليل متضرع إليك، مستجير بك من كل بلاء مستر بك فاسترني يا مولاي مما أخاف وأحذر، وأنت أعظم من كل عظيم بك استترت يالله.

اللهم أسألك فرجاً قريباً وصبراً جميلاً ورزقاً واسعاً والعافية من البلايا، وشكر العافية والشكر عليها وأسألك الغنى من الناس ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

اللهم أسألك باسمك الحسيب الكافي أن تكفني كل أموري من جليل، وحقير مما يشوش خاطري ويسر ناظري يا كافي.

اللهم أعذني من سوء الرغبة والهلع وصور لي في قلبي، ما ادخرت لي عندك وما أعددت لخصمي وأنت على كل شيء قدير.