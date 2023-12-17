سلامة الغذاء: تصدير 32 ألف طن موالح للأسواق الخارجية خلال أسبوع 

أصدر المركز الإعلامي للهيئة القومية لسلامة الغذاء تقريره الأسبوعي الـ 45، وذلك عن الفترة من 9 - 15 ديسمبر، والذي تضمن العديد من الأنشطة المختلفة على النحو التالي:

شارك دكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، في مؤتمر دبي الدولي لسلامة الأغذية الذي نظمته بلدية دبي وحضره أكثر من 3000 متخصص من الحكومات وصناع الأغذية والأوساط الأكاديمية.

استعرض الهوبي البيئة التنظيمية المصرية لإعادة تدوير النفايات البلاستيكية بغرض استخدامها في تعبئة المواد الغذائية، بالإضافة إلى الجهود المبذولة في إعادة التدوير من خلال طرق مختلفة مثل إعادة التدوير الميكانيكية والكيميائية.

وذلك خلال مشاركته في جلسة المبادرات لإعادة التدوير المستدامة وإدارة النفايات البلاستيكية من أجل اقتصاد دائري، والتي استهدفت نشر الوعي حول آثار تغير المناخ على سلامة الأغذية.

أنشطة إدارات الهيئة المختلفة:

نفذت الإدارة العامة للرقابة على المصانع 84 مأمورية رقابية على مصانع الأغذية في كافة محافظات الجمهورية خلال الأسبوع الثاني من شهر ديسمبر، وتم تسجيل 5 منشآت غذائية بالهيئة القومية لسلامة الغذاء فيما تم إدراج 1 مصنع بالقائمة البيضاء.

وبلغ عدد زيارات الفحص والتفتيش والاعتماد التي قامت بها إدارة الرقابة على محطات ومراكز التعبئة 41 زيارة، وتم تسجيل 4 منشآت بالهيئة وجاري إدراج 2 منشأة بالقائمة البيضاء، وأصدرت الإدارة 1523 إذن تصدير لحاصلات زراعية.

وبلغ عدد الرسائل الغذائية المصدرة طبقًا للإدارة العامة لكل من الصادرات والواردات بالهيئة 5000 رسالة بنحو 165 ألف طن لعدد 1430 شركة مصدرة، تنوعت ما بين 485 صنف من خضر وفواكه طازجة، دقيق ومنتجات غذائية متنوعة.

ولا تزال البطاطا الحلوة تتصدر قائمة الخضروات المصرية المصدرة بواقع 7 آلاف طن، يليها الفاصولياء بإجمالي 6 آلاف طن، ثم الطماطم بإجمالي 5 آلاف طن، وتصدرت الموالح قائمة الفواكه المصدرة الأسبوع الماضي بإجمالي 32 ألف طن، تليها الفراولة بإجمالي 7 آلاف طن، ثم الرمان بإجمالي 5 آلاف طن.

ومثلت السعودية والسودان وليبيا وروسيا أكبر الدول المستقبلة للصادرات المصرية خلال الأسبوع الماضي من إجمالي 160 دولة مستوردة.

واحتل ميناء مطار القاهرة المركز الأول في عدد الرسائل الغذائية المصدرة منه بإجمالي 1350 رسالة، يليه ميناء سفاجا بـ 1000 رسالة، ثم ميناء الإسكندرية بإجمالي 482 رسالة.

وبلغ عدد الرسائل الغذائية الواردة 1580 رسالة بنحو 365 ألف طن لعدد 700 شركة مستوردة، تنوعت ما بين 183 صنف من قمح وزيوت متنوعة وفول صويا من 87 دولة، ومثلت رومانيا الأسبوع الماضي أيضًا أكبر الدول المصدرة إلى مصر، تليها فرنسا، أوكرانيا، روسيا وإندونيسيا.

وتصدر ميناء الإسكندرية الأسبوع الماضي المركز الأول في عدد الرسائل الغذائية الواردة إليه بإجمالي 400 رسالة، يليه ميناء مطار القاهرة والذي احتل المركز الثاني بـ 315 رسالة، ثم ميناء دمياط بإجمالي 305 رسالة.

وسجلت الإدارة العامة لتسجيل وترخيص الأغذية الخاصة 63 منتج و11 شركة، ونفذت 7 زيارات رقابية، كما فحصت الإدارة 465 منتج جديد، وأصدرت 6 شهادات بيع حر.

ونفذت إدارة السلع الاستراتيجية 2 زيارة تفتيش على مواقع تخزين القمح (الصوامع، البناكر، الهناجر، الشون ومراكز التجميع) في محافظة الجيزة، بالإضافة إلى 5 زيارات لمضارب الأرز بمحافظة كفر الشيخ.

وبلغ إجمالي عدد الشكاوى الواردة إلى الهيئة 51 شكوى من جهات استقبال الشكاوى المختلفة (البوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة - مجلس الوزراء)، جهاز حماية المستهلك، بالإضافة إلى الشكاوى المقدمة مباشرة إلى الهيئة، وتم غلق 45 شكوى، وجاري فحص 6 شكاوى.

وشن فريق إدارة الشكاوى حملات على 705 منشأة غذائية بمختلف محافظات الجمهورية للتأكد من سلامة المنتجات الغذائية المعروضة.

وفيما يتعلق بأنشطة إدارة الرقابة على السلاسل التجارية، فقد تم تنفيذ 22 مأمورية رقابية لفروع منشآت السلاسل التجارية للتأكد من استيفاء هذه المنشآت لاشتراطات سلامة الغذاء وذلك بعدد من محافظات الجمهورية، وبلغ عدد المنشآت التي سجلت بالإدارة 7 فروع، ليصبح عدد السلاسل المسجلة حتى تاريخه 1610 فرع لعدد 47 سلسة تجارية.

وبالتنسيق مع إدارتي الرقابة على المنشآت السياحية والمحال العامة تم شن عدد ٦ حملات مشتركة على عدد ٤٤ منشأة غذائية، وقد أسفرت تلك الحملات عن تحرير عدد ٦ محاضر ضد عدد من هذه المنشآت لتدني الاشتراطات الصحية بها .

وتم تسجيل 607 منشأة محال عامة ذات نشاط غذائي، وأجرت إدارة تسجيل وتراخيص المحال العامة 320 معاينة لمحال عامة، فيما استوفت 125 منشأة لاشتراطات الهيئة القومية لسلامة الغذاء خلال الأسبوع الماضي.

ونفذت إدارة الرقابة على المنشآت التخزينية 19 مأمورية رقابية على مخازن القطاع الخاص بالإضافة إلى 3 مأموريات رقابية على المواقع الجديدة ومخازن التغذية المدرسية في محافظات الجيزة، القليوبية، الشرقية، الإسكندرية، البحيرة، بور سعيد، الدقهلية، الإسماعيلية والجيزة، كما تم معاينة 3 مخازن تغذية مدرسية قائمة بالفعل في محافظتي الدقهلية والإسكندرية.

هذا وقد تم إدراج عدد 4 مخازن إلى القائمة البيضاء ليصل إجمالي المنشآت التخزينية المدرجة إلى 253 مخزنًا.

كما أصدرت الهيئة الدليل الإرشادي لتطبيق المتطلبات الأساسية لسلامة الغذاء بالمنشآت التخزينية للمواد الغذائية والخاص بقرار 4 لسنة 2022 والمتعلق باشتراطات تراخيص المنشآت التخرينية.

وفيما يتعلق بإدارة موردي الألبان، تم القيام بــ 8 مأموريات رقابية على المحالب ومراكز تجميع الألبان في محافظات البحيرة، الغربية، الشرقية، المنوفية، الإسكندرية، دمياط وبني سويف.

وفيما يخص إدارة الرقابة والتراخيص على المنشآت السياحية فقد تم القيام بـ 81 زيارة شملت أعمال الرقابة الدورية ومعاينة التراخيص في محافظات أسوان، الإسكندرية، البحر الأحمر، الجيزة، القاهرة، الشرقية، جنوب سيناء والسويس، وتم تسجيل 3 فنادق و 1 مطعم بالهيئة القومية لسلامة الغذاء.

ونفذت إدارة وحدات الطعام المتنقلة 20 مأمورية فحص على وحدات الطعام في محافظات القاهرة، الغربية، أسيوط والقليوبية، وسجلت 3 وحدات طعام بالهيئة القومية لسلامة الغذاء خلال الأسبوع الماضي.

وقامت لجنة التظلمات بالهيئة بفحص عدد 380 طلب تظلم وارد من الموانئ المختلفة، بالإضافة إلى عدد 3 تظلمات متعلقة بالأغذية الخاصة، وعدد 1 تظلم خاص بالصادرات الغذائية.

ونفذت الإدارة العامة للرقابة على الأسماك ومنتجات الأحياء المائية 6 زيارات رقابية على مراكب/سفن الصيد ومصانع وموردي الأسماك وشركات التصدير ووحدات التجهيز بمختلف محافظات الجمهورية، وتم تسجيل 7 مزارع سمكية و 1 مورد بالهيئة القومية لسلامة الغذاء.

وأجرت الإدارة العامة للمجازر 8 زيارات فحص على مجازر الدواجن واللحوم، بالإضافة إلى 2 زيارة لمصانع المغلفات الطبيعية، وتم استيفاء 1 مجزر دواجن لاشتراطات الهيئة وجاري إدراجه بالقائمة البيضاء، وأصدرت الإدارة 7 أذون تصدير لمغلفات طبيعية حيوانية لدول الاتحاد الأوروبي بعد سحب العينات والتأكد من مطابقتها للاشتراطات.

حملات الهيئة التفتيشية على الأسواق بمختلف المحافظات:

وفي إطار جهود فروع الهيئة لتشديد وإحكام الرقابة على المنشآت الغذائية تنفيذًا لتوجيهات الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، للتأكد من سلامة المنتجات الغذائية المعروضة وحفاظًا على صحة المستهلكين بمختلف المحافظات،

قام فرع سلامة الغذاء بمحافظة الغربية بشن 51 حملة تفتيشية موسعة على 430 منشأة غذائية للتأكد من تطبيق اشتراطات سلامة الغذاء بمختلف مدن ومراكز المحافظة (طنطا، زفتى، قطور، بسيون، السنطة، كفر الزيات، المحلة، سمنود)، وأسفرت تلك الحملات عن ضبط 3 طن مشروبات غازية وعصائر منتهية الصلاحية، نصف طن شطة غير صالحة للاستهلاك الآدمي، تحرير 8 محاضر نقص اشتراطات صحية للمنشآت الغذائية المخالفة.

وبناء على قرار النيابة، تم إعدام كمية من المواد الغذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي (10 طن مخلل، 180 زجاجة زيت زيتون، ربع طن شطة)، كما تم تنفيذ 13 قرار نيابة.

كما تم إعدام منتجات غذائية منتهية الصلاحية (معلبات، مشروبات غازية، عصائر، مقرمشات) وغيرها من المواد الغذائية المختلفة تقدر كميتها بـ 85 كجم.

وتم الاشتراك في حملات مكبرة مع المحافظة ومديرية التموين ومباحث التموين ومديرية الطب البيطري ومديرية الصحة، وأسفرت تلك الحملات عن تحرير 68 محضرًا ضمن الحملات اليومية لضبط الأسواق، وتم سحب عينات للأغذية التي يشتبه في صلاحيتها، والتحفظ على جميع المضبوطات لاتخاذ الإجراءات القانونية، كما تم فحص الأغذية بمراكز التأهيل والإصلاح.

وأجرى فرع سلامة الغذاء بمحافظة المنوفية 15 حملة تفتيشية، حيث تم المرور على 65 منشأة غذائية بنطاق المحافظة (شبين الكوم، بركة السبع، تلا، منوف، الباجور، الشهداء، قويسنا، السادات، أشمون)، وتم ضبط 80 عبوة من المنتجات الغذائية منتهية الصلاحية، وتم إعدام جميع المنتجات في حضور لجنة من مفتشي الهيئة القومية لسلامة الغذاء.

وشن فرع سلامة الغذاء بمحافظة دمياط 6 حملات تفتيشية مشتركة مع (مديرية التموين، الطب البيطري، الصحة، جهاز حماية المستهلك، إدارة البيئة بالديوان العام) على 33 منشأة غذائية بمراكز المحافظة (كفر سعد، فاراسكور، الزرقا، كفر البطيخ، عزبة البرج، رأس البر) وأسفرت تلك الحملات عن إعدام 71 كجم مواد غذائية منتهية الصلاحية ومتغيرة الخواص الطبيعية (لحوم مجمدة، كاتشب، توابل)، وتمت عملية الإعدام في حضور ممثلي هيئة سلامة الغذاء وأعضاء اللجنة المشكلة.

ونفذ فرع سلامة الغذاء بمحافظة الدقهلية 7 حملات تفتيشية مشتركة مع الجهات الرقابية الأخرى (مديرية الصحة، الطب البيطري، التموين، مباحث التموين، إدارة التفتيش بمجلس المدينة) حيث تم المرور على 38 منشأة غذائية وذلك بمراكز وبعض القرى بنطاق المحافظة.

وأسفرت تلك الحملات عن إعدام 218 كجم منتجات غذائية فاسدة وأخرى تبدو عليها تغير في الخواص (مخبوزات، زيوت طعام، مصنعات لحوم، منتجات ألبان، شاي) وغيرها من المواد الغذائية المتنوعة.

كما أسفرت تلك الحملات عن وجود 46 مخالفة عدم تطبيق الإشتراطات الصحية، 64 مخالفة عدم توافر الشهادات الصحية، 56 مخالفة عدم وجود ترخيص منشأة، وتم تحرير 9 محاضر تنوعت ما بين عدم إعلان أسعار، عدم وجود شهادات صحية، عدم تطبيق الاشتراطات الصحية، وتم التحفظ على 107 كجم لحوم ودجاج.

ونفذ فرع سلامة الغذاء بمحافظة الشرقية 18 حملة تفتيشية، حيث تم المرور على 57 منشأة غذائية بنطاق مراكز (الزقازيق، ديرب نجم، أبو كبير، كفر صقر)، أسفرت عن إعدام 96 كجم من المنتجات الغذائية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتم تحرير 4 محاضر نقص اشتراطات سلامة الغذاء.

كما تم إعادة المرور على 15 منشأة غذائية سبق إمهالها فترة لتطبيق اشتراطات سلامة الغذاء، وتم التحقق من استجابة تلك المنشآت.

وقام فرع سلامة الغذاء بمحافظة أسوان بشن 10 حملات على 195 منشأة غذائية أسفرت عن ضبط كمية من المواد الغذائية مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية (عصائر طازجة ومحفوظة، لحوم، اندومي، منتجات ألبان، مقرمشات)، وتم تحرير 17 محضر إعدام.

وأجرى فرع سلامة الغذاء بمحافظة المنيا 8 حملات تفتيشية، حيث تم المرور على 34 منشأة غذائية، وقد أسفرت تلك الحملات عن إعدام كمية من المواد الغذائية منتهية الصلاحية، وأخذ تعهدات على المنشآت غير المسجلة بالهيئة للتسجيل وتطبيق الاشتراطات الخاصة بسلامة الغذاء.

وشن فرع هيئة سلامة الغذاء بمحافظة أسيوط 15 حملة على 15 منشأة غذائية، وقد أسفرت تلك الحملات عن ضبط كمية من المواد الغذائية المتنوعة منتهية الصلاحية، وتم تحرير محاضر إعدام لتلك المنتجات.

ونفذ فرع سلامة الغذاء بمحافظة الوادي الجديد 2 حملة مشتركة مع جهاز حماية المستهلك، حيث تم المرور على 17 منشأة، أسفرت عن إعدام منتجات غذائية متنوعة غير صالحة للاستهلاك الآدمي ومتغيرة الخواص الطبيعية (شعيرية، كيك، مقرمشات).

وقام فرع سلامة الغذاء بمحافظة الفيوم بشن حملة مشتركة مع جهاز حماية المستهلك على 6 منشآت غذائية، أسفرت عن ضبط 330 كجم مواد غذائية متنوعة منتهية الصلاحية، وتم تحرير محاضر عدم توافر شهادات صحية ومحاضر نقص اشتراطات.

وشن فرع سلامة الغذاء بجنوب سيناء 2 حملة تفتيشية مشتركة مع مديرية التموين، حيث تم المرور على 10 منشآت غذائية، أسفرت عن إعدام مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي (زبدة، حلاوة طحينية).

