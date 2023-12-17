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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تحرك عاجل من شبكة الجزيرة ضد قوات الاحتلال بشأن اغتيال مصورها سامر أبو دقة

المصور الصحفي سامر
المصور الصحفي سامر أبو دقة

قررت شبكة الجزيرة القطرية، اليوم الأحد، إحالة ملف اغتيال مصورها سامر أبو دقة (45 عاما) على أيدي قوات الاحتلال في قطاع غزة، إلى المحكمة الجنائية الدولية "بشكل عاجل".

ووفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، قالت الشبكة في بيان لها، إنها شكلت "مجموعة تضم فريقا يتبع لها وخبراء قانونيين لإعداد ملف اغتيال أبو دقة لتقديمه للمحكمة الجنائية".

وأوضحت أن "الملف القانوني سيتضمن الاعتداءات المتكررة على طواقم الشبكة العاملة في الأراضي الفلسطينية".

واستشهد أبو دقة يوم الجمعة متأثرا بإصابته في قصف إسرائيلي استهدف مكان تغطيته وطاقم القناة للأحداث، إضافة إلى استشهاد 3 عناصر من الدفاع المدني.

كما أصيب المراسل وائل الدحدوح، بشظايا، في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

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