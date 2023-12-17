إصابة نجم الفريق.. أزمة تضرب صفوف الأهلي قبل نصف نهائي كأس العالم

يواجه الجهاز الفني لفريق النادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر، أزمة هجومية، قبل مباراة الفريق المرتقبة أمام فلومينينسي البرازيلي والمقرر إقامتها، الإثنين، في نصف نهائي كأس العالم للأندية.

الاهلي

أزمة النادي الاهلي

ويغيب صلاح محسن عن المباراة بسبب استبعاده من قائمة الأهلي في مونديال للأندية بقرار من كولر، كما يغيب الفرنسي أنتوني موديست بسبب الإيقاف بعدما تعرض للطرد خلال مباراة الأهلي أمام اتحاد جدة في ربع نهائي مونديال الأندية.

من جانب آخر، تحوم شكوك حول مشاركة محمود كهربا في المباراة المقبلة أمام فلومينينسي بسبب الإصابة التي تعرض لها خلال مواجهة الاتحاد وهي عبارة عن شد في العضلة الخلفية.

اصابة كهربا

وذكرت وسائل إعلام مصرية أن كهربا خضع لبرنامج تأهيلي مكثف في الساعات الماضية، إلا أن اللاعب لم يشارك في أية تدريبات للفريق قبل 24 ساعة فقط من مواجهة الفريق البرازيلي.

ويتسلم كولر خلال الساعات المقبلة تقريرا طبيا يحسم خلاله موقف كهربا النهائي من مباراة فلومينينسي.

الاهلي يفوز على اتحاد جدة

فاز الأهلي على اتحاد جدة السعودي بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما على استاد الجوهرة المشعة مساء اليوم الجمعة في ربع نهائي كأس العالم للأندية.

الاتحاد والاهلي

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي: محمد الشناوي في حراسة المرمى، محمد هاني، محمد عبد المنعم، ياسر إبراهيم، علي معلول في الدفاع، مروان عطية، أحمد نبيل كوكا، إمام عاشور في الوسط، بيرسي تاو، حسين الشحات، محمود عبد المنعم كهربا في الهجوم.

وجاء تشكيل اتحاد جدة كالتالي: عبدالله المعيوف في حراسة المرمى، مهند الشنقيطي، أحمد حجازي، حسن كادش، زكريا هوساوي في الدفاع، نجولو كانتي، فابينيو، فيصل الغامدي، إيجور كورنادو في الوسط، رومارينيو، كريم بنزيما في الهجوم.

مشاركات الاهلي بكأس العالم

يشارك الأهلي في البطولة للمرة التاسعة في تاريخ البطولة التي تقام للمرة العشرين، وهو ثاني أكثر أندية العالم مشاركة في البطولة بعد أوكلاند سيتي النيوزيلندي متصدر القائمة بإحدى عشرة مشاركة، ولعب الأهلي اثنتين وعشرين مباراة، وهو أكثر الفرق لعبًا في البطولة يليه أوكلاند سيتي بثماني عشرة مباراة.