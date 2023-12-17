عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

إصابة نجم الفريق.. أزمة تضرب صفوف الأهلي قبل نصف نهائي كأس العالم

الاهلي
الاهلي

يواجه الجهاز الفني لفريق النادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر، أزمة هجومية، قبل مباراة الفريق المرتقبة أمام فلومينينسي البرازيلي والمقرر إقامتها، الإثنين، في نصف نهائي كأس العالم للأندية.

الاهلي 

أزمة النادي الاهلي

ويغيب صلاح محسن عن المباراة بسبب استبعاده من قائمة الأهلي في مونديال للأندية بقرار من كولر، كما يغيب الفرنسي أنتوني موديست بسبب الإيقاف بعدما تعرض للطرد خلال مباراة الأهلي أمام اتحاد جدة في ربع نهائي مونديال الأندية.

من جانب آخر، تحوم شكوك حول مشاركة محمود كهربا في المباراة المقبلة أمام فلومينينسي بسبب الإصابة التي تعرض لها خلال مواجهة الاتحاد وهي عبارة عن شد في العضلة الخلفية.

بتكلفة 36 مليار جنيه|محافظ أسيوط يستعرض إنجازات قطاع الطرق خلال 10 سنوات.. صور

المسجد النبوي يستقبل أكثر من 5 ملايين مصلٍ خلال الأسبوع الماضي

اصابة كهربا

وذكرت وسائل إعلام مصرية أن كهربا خضع لبرنامج تأهيلي مكثف في الساعات الماضية، إلا أن اللاعب لم يشارك في أية تدريبات للفريق قبل 24 ساعة فقط من مواجهة الفريق البرازيلي.

ويتسلم كولر خلال الساعات المقبلة تقريرا طبيا يحسم خلاله موقف كهربا النهائي من مباراة فلومينينسي.

الاهلي يفوز على اتحاد جدة

فاز الأهلي على اتحاد جدة السعودي بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما على استاد الجوهرة المشعة مساء اليوم الجمعة في ربع نهائي كأس العالم للأندية.

الاتحاد والاهلي 

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي: محمد الشناوي في حراسة المرمى، محمد هاني، محمد عبد المنعم، ياسر إبراهيم، علي معلول في الدفاع، مروان عطية، أحمد نبيل كوكا، إمام عاشور في الوسط، بيرسي تاو، حسين الشحات، محمود عبد المنعم كهربا في الهجوم.

وجاء تشكيل اتحاد جدة كالتالي: عبدالله المعيوف في حراسة المرمى، مهند الشنقيطي، أحمد حجازي، حسن كادش، زكريا هوساوي في الدفاع، نجولو كانتي، فابينيو، فيصل الغامدي، إيجور كورنادو في الوسط، رومارينيو، كريم بنزيما في الهجوم.

مشاركات الاهلي بكأس العالم

يشارك الأهلي في البطولة للمرة التاسعة في تاريخ البطولة التي تقام للمرة العشرين، وهو ثاني أكثر أندية العالم مشاركة في البطولة بعد أوكلاند سيتي النيوزيلندي متصدر القائمة بإحدى عشرة مشاركة، ولعب الأهلي اثنتين وعشرين مباراة، وهو أكثر الفرق لعبًا في البطولة يليه أوكلاند سيتي بثماني عشرة مباراة.

أزمة النادي الاهلي النادي الأهلي الأهلى إصابة كهربا الاهلي يفوز على اتحاد جدة مشاركات الاهلي بكأس العالم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول قرارات الرئيس القادم.. 9 ملفات تحتاج جراحة فورية لإصلاح التشوهات

صلح ولم الشمل.. رد فعل مفاجئ من شيرين عبد الوهاب بعد طلاقها

زيادة جديدة في المعاشات |اعرف هتزيد كام وموعد صرفها

إدارة الأهلي تعلن مفاجأة لـ الزمالك بعد كأس العالم للأندية

تراجع أسعار الذهب أخيرًا بعد قفزات متتالية|وعيار 21 الآن مفاجأة غير متوقعة

مقابل 500 ألف دولار.. الزمالك يقرر بيع لاعب الفريق

أجلوا السفر فورا.. الأرصاد تحذر من ظاهرة جوية تستمر 5 ساعات

3 ظواهر جوية تضرب البلاد .. الأرصاد تحذر

موضوعات متعلقة

دعاء ساعة الاستجابة يوم الجمعة يقضي لك 100 حاجة ويحقق المستحيل

هل الدعاء باسم الأم مستجاب والنداء يوم القيامة بأسماء الأمهات؟ دار الإفتاء تحسم الجدل

لماذا كان الرسول يكثر من قراءة سورة ق؟ .. شمائلها وأسرارها

التعليم في أسبوع .. تخريج الدورة الأولى للمرشحين مديري مدارس

رواتب 45 ألف جنيه.. وظائف خالية قدم الآن

دعاء شهر ربيع الآخر .. ردد 110 أدعية مستجابة ولا ترد

وكيل الأزهر: حاجتنا إلى المواطنة الرشيدة ‏تشتد في ظل العولمة الخانقة

هل يجوز تقبيل الميت قبل الدفن ؟ دار الإفتاء تحدد الضوابط الشرعية

ترشيحاتنا

وزير النقل يكشف التفاصيل الكاملة لمشروعات الطرق والكباري بكفر الشيخ والدقهلية.. صور

منذ بدء العدوان على غزة|ارتفاع عدد قتـ لى جيش الاحتلال إلى 453

التأمين الاجتماعي: زيادة الحد الأدنى للمعاشات لـ1300 والأقصى إلى 10080 جنيها

مونديال الأندية.. الأهلي يرتدي القميص الرمادي أمام فلومينينسي

حارس فلومينيسي البرازيلي السابق: اتخضيت من الأهلي وفوجئت بطريقته الأوروبية

حسن شحاتة : تصالحت مع ميدو في اليوم الثاني للمشادة.. وعرف قيمة ذلك


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نفس الملابس .. نادين نجيم تتعلق رفقة أطفالها

إصابة نجم الفريق.. أزمة تضرب صفوف الأهلي قبل نصف نهائي كأس العالم

صانعة خبز تتصدر تيك توك بسبب تحوليها كوخ لكعكة طبق الأصل| شاهد

جمبسوت تايجر.. رانيا يوسف تثير الجدل في أحدث ظهور | شاهد

فيديو

7 قرارات مهمة في اجتماع مجلس إدارة الزمالك.. ماذا جاء فيها؟ «فيديوجراف»

استثمارات بـ19 مليار دولار و150 اتفاقية.. علاقات طيبة جمعت مصر والكويت بحكم «نواف»|فيديوجراف

«متأكشنهاش تاني يا وليد».. جمهور الأهلي روّق وليد الفراج بعد هزيمة الاتحاد| فيديوجراف

بعد استشهاد عائلته بشهر ونصف.. إصابة المراسل وائل الدحدوح ووفاة زميله سامر أبو دقة|فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: نظيف اليد مرفوع الجبين عشت.. ورحلت

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: وليد الفراج.. لا تتوقف

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الحياة بين الصعوبات والانفراجات

هالة الحلفاوي

هالة الحلفاوي تكتب: عام جديد.. أمل جديد

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: المُتيّم بالذكرى

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: صباح الخير ياغزة

عمرو صبحي يكتب: قانون الجو بين الفلسفة والتطبيق

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: البلوكات الإسرائيلية لعبة مرعبة

اﻟﻤﺰﻳﺪ