وزير النقل يكشف التفاصيل الكاملة لمشروعات الطرق والكباري بكفر الشيخ والدقهلية.. صور

أجري المهندس كامل الوزير وزير النقل جولة تفقدية لمتابعة عدد من المشروعات الجاري تنفيذها بمحافظتي كفر الشيخ والدقهلية حيث تفقد وزير النقل يرافقه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ أعمال إنشاء كوبري السكة الحديد أعلى مزلقان سخا والذي يتم تنفيذه بإنشاء كوبري خرساني بطول 633 متر وعرض 20 متر في الاتجاهين بعدد 2 حارة مرورية في كل اتجاه(في اتجاه محلة موسى ينتهي إلى رامب بعد مزلقان السكة الحديد بإتجاه الجامعة) وحيث يأتي إنشاء الكوبري في اطار تنفيذ المرحلة العاجلة لخطة وزارة النقل لانشاء الكباري اعلي المزلقانات الاكثر خطورة علي شبكة السكك الحديدية وحيث تتضمن تلك المرحلة انشاء 30 كوبري أعلى مزلقانات السكة الحديد لتحقيق السيولة المرورية في القرى والمدن المختلفة وتوفير أعلى معدلات السلامة والأمان وتجنب وقوع الحوادث والمحافظة على أرواح المواطنين وتم الانتهاء من تنفيذ( 5) كباري هي (المديرية/ المضيق السيل/ الصيرفي/ العصلوجي حتى الآن ) وسيساهم هذا الكوبري في ربط غرب مدينة كفر الشيخ(اتجاه محلة موسى ) بشرق المدينة أعلى مزلقان سكة حديد سخا وكذلك نقل حركة النقل الثقيل خارج المدينة بالربط على الطريق الحر (طنطا كفر/ الشيخ ) وكفر الشيخ دسوق الحر

وتفقد وزير النقل طريق كفرالشيخ / دسوق الحر المزدوج الذي تم الانتهاء من تنفيذه من خلال النيل العامة للإنشاء والطرق احدى شركات القابضة للطرق والكباري التابعة لوزارة النقل وذلك بطول 13كم كمرحلة أولي بعدد 3حارات ليصبح اجمالي عرض الطريق 26 متر وحيث اشتمل المشروع على 22 عمل صناعي(13 كوبري علوي + عدد 9 أنفاق ) بالإضافة إلى أعمال الحمايات كما تابع الوزير الأعمال الجاري تنفيذها للربط على طريق قلين سيدي سالم بطول 1 كم والتي وصلت نسبة تنفيذها حتى الآن إلى 85% كما تابع الوزير اعمال تنفيذ الربط بين طريق كفر الشيخ دسوق المزدوج الحر وطريق كفر الشيخ دسوق القديم بطول 550 متر بعرض 9 متر وإنشاء كوبري سطحي أعلى مصرف نمرة 8 وتطوير وإعادة تأهيل الكوبري الحالي بالتنسيق مع وزارة النقل كما استعرض الوزير المخطط الخاص باستكمال رفع كفاءة وتطوير طريق كفر الشيخ دسوق القديم الزراعي في المسافة من مصرف8 وحتى دسوق بطول 16 كم مع المحافظة على عدم نزع ملكية اي اراضي زراعية حفاظًا على الرقعة الزراعية



وأكد الوزير أهمية طريق كفر الشيخ / دسوق الحر الذي يعتبر محور خدمي يخدم محافظات الغربية وكفر الشيخ والبحيرة، كما يساهم في تسهيل الحركة المرورية ونقل حركة التجارة والصناعة والزراعة بين الثلاث محافظات، مما يقلل زمن الرحلة، واستهلاك المواد البترولية ويقلل التلوث الناتج عن الازدحام كما ان هذا المحور هو جزء، من المحور العرضي أنفاق 3 يوليو / المنصورة / المحلة / كفر الشيخ / دسوق / دمنهور/ جانكليس / طريق اسكندرية الصحراوي بطول 250 كيلو متر والمخطط تنفيذه على مراحل ضمن المخطط العام لوزارة النقل لإنشاء شبكة من المحاور العرضية لتسهيل حركة تنقل المواطنين وحركة التجارة بين المحافظات.

وتوجه الوزير لتفقد مشروع رفع كفاءة رافد بلطيم بطول 68 كم والذي يعتبر احد المحاور ال 8 الطولية التي تربط القاهرة والدلتا بالطريق لدولي الساحلي وهي محاور( بنها/ المنصورة/ دمياط شرق النيل - بنها/ المنصورة/ دمياط غرب النيل - طنطا / كفر الشيخ / بلطيم / الدولي الساحلي - رافد جمصة -طنطا /كفر الشيخ /دسوق /مطوبس / رشيد - محور النوبارية - طريق القاهرة الاسكندرية الزراعي - طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي لتسهيل حركة تنقل المواطنين والبضائع من القاهرة مرورا بالدلتا.حتى الموانئ البحرية والتجمعات الساحلية الجديدة.



وتابع الوزير في رافد بلطيم الأعمال الجاري تنفيذها بطول 22كم باستخدم معدات اعادة تدوير طبقات الرصف FDR وأعمال طبقات الرصف الاسفلتي في الاتجاهين ووجه الوزير بإزالة كافة التعديات على جانبي الطريق وإزالة المطبات العشوائية

وتفقد الوزير الطريق الدولي الساحلي في المسافة من بلطيم حتى كفر البطيخ حيث يتم تطوير الطريق ليصبح بعد التطوير بعدد 6حارات لكل اتجاه بالإضافة منهم 3 حارات في كل اتجاه رصف خرساني مخصص للشاحناتلمواجهة زيادة عدد الشاحنات على الطرق والحمولات الثقيلة وفصل حركة البضائع عن الركاب لتسهيل تحرك وانتقال المركبات وتحسين مستوي الخدمة والآمان .وأشار وزير النقل إلى أنه جاري تنفيذ خطة شاملة لتطوير الطريق الدولي الساحلي من بورسعيد إلى السلوم بطول 200 كم لكونه الطريق الرئيسي للموانئ البحرية المصرية على البحر المتوسط (دمياط - بورسعيد - الإسكندرية ابو قير جرجوب ) ويمر بـ 7 محافظات هي دمياط ، بورسعيد ، الدقهلية ، كفرالشيخ ، البحيرة ، الإسكندرية ومطروح ، والمناطق الصناعية في بورسعيد ودمياط الجديدة و جمصة و مطوبس بكفرالشيخ ، والمدن الجديدة مثل دمياط الجديدة والمنصورة الجديدة ورشيد الجديدة

وتوجه الوزير لمتابعة أعمال تطوير ورفع كفاءة طريق دمياط / المنصورة / المحلة / طنطا غرب النيل في المسافة من شربين حتى دمياط ( المرحلة الاولى ) بطول 38 كم ( أحد طرق مبادرة حياة كريمة ) حيث تم استخدام نظام اعادة تدوير طبقات الرصف FDR في رفع كفاءة الطريق ووجه الوزير بسرعة الانتهاء من بوابة الرسوم

بطريق دمياط /شربين

وتفقد الوزير مشروع كباري شربين الجاري إنشاؤها ضمن أعمال تطوير المزلقانات والتي تهدف إلى تحقيق السيولة المرورية داخل مدينة شربين حيث يجري انشاء عدد 3 كباري علوية هي كوبري أعلى مزلقان سواقى العرب (كوبرى اعلى تقاطع المنصورة / دمياط الغربى – خط سكة حديد طنطا /دمياط ) والذي بلغت نسبة تنفيذه 99% وكوبري المرورو الجاري إنشاؤه (كوبرى اعلى تقاطع المنصورة / دمياط الغربى – شارع الجيش ) وكوبري نزلة الدبوسي الجاري إنشاؤه والذي يهدف إلى ربط محور شربين بالمدخل الشرقي لمدينة شربين ووجه الوزير باستمرار التنسيق مع المرور لتحقيق السيولة المرورية المطلوبة أثناء أعمال تنفيذ الكباري.

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