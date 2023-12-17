فصائل فلسطينية: استهدفنا مركبة للمستوطنين وتجمعا لجنود الاحتلال جنوب محافظة الخليل

أعلنت فصائل فلسطينية، أنها استهدفت مركبة للمستوطنين وتجمعا لـجنود الاحتلال جنوب محافظة الخليل، وفقا لنبأ عاجل، أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية".

وقالت الدكتورة تمارا حداد، الكاتبة والباحثة السياسية، إنّ الاحتلال مصمم حتى هذه اللحظة على الاستمرار والتموضع في بعض مناطق قطاع غزة، وحتى المناطق التي لم يستطع الدخول إليها، فإنه سيتعامل معها بالسياسات الأخرى والأدوات التي يستخدمها الآن في الضفة الغربية.

لم يستطع الدخول بريا

وأضافت "حداد"، في مداخلة عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ هذه السياسات تتمثل في الاعتقالات واستخدام القصف الجوي على قطاع غزة، حتى المناطق التي لم يستطع الدخول بريا إليها، فإنه سيتعامل بها عبر تعميق الأزمة الإنسانية واستئناف إطلاق النار، وهذا ما يصبو إليه رئيس الوزراء الإسرائيلي.