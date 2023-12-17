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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

باحثة سياسية فلسطينية: جيش الاحتلال يريد إطالة أمد الحرب في غزة

غزة
غزة

قالت الدكتورة تمارا حداد، الكاتبة والباحثة السياسية، إنّ الاحتلال مصمم حتى هذه اللحظة على الاستمرار والتموضع في بعض مناطق قطاع غزة، وحتى المناطق التي لم يستطع الدخول إليها، فإنه سيتعامل معها بالسياسات الأخرى والأدوات التي يستخدمها الآن في الضفة الغربية.

وأضافت "حداد"، في مداخلة عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ هذه السياسات تتمثل في الاعتقالات واستخدام القصف الجوي على قطاع غزة، حتى المناطق التي لم يستطع الدخول بريا إليها، فإنه سيتعامل بها عبر تعميق الأزمة الإنسانية واستئناف إطلاق النار، وهذا ما يصبو إليه رئيس الوزراء الإسرائيلي.

 

وضعها في قطاع غزة

وتابعت الكاتبة والباحثة السياسية: "الاحتلال يطيل الحرب حتى تتحول إلى حرب استنزاف رغم الخسائر البشرية، والاقتصادية، والعتادية، والأسلحة في صفوف جيش الاحتلال، إلا أنه مقتنع بفكرة واحدة وهي إنجاز جزء من الأهداف التي تم وضعها في قطاع غزة، وملف التهجير ما زال قائما، أما جيك سوليفان، فقد زار دولة الاحتلال من أجل استمرار إعطاء النصيحة والمشورة بتكثيف العمليات، لا من أجل إلقاء اللوم عليها".
 

الاحتلال قطاع غزة الضفة الغربية القصف الجوي رئيس الوزراء الإسرائيلي

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