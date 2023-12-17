عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تأجيل إعادة محاكمة متهم في «أحداث عنف الطالبية» للمرافعة

المستشار محمد السعيد
المستشار محمد السعيد الشربيني

قررت الدائرة الأولى إرهاب، بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا المنعقدة بمجمع المحاكم، بمأمورية استئناف مركز الإصلاح والتأهيل بدر، تأجيل إعادة محاكمة المتهم مصطفى عبد الستار محمد محمود فى أحداث العنف التى وقعت فى منطقة الطالبية، والمعروفة بـ"أحداث عنف الطالبية"، لجلسة 18 فبراير المقبل للمرافعة.

صدر القرار برئاسة المستشار محمـد السعيد الشربيني، وعضوية المستشارين غريب محمـد متولي ومحمـود زيدان ومحمد نـبيل، وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد وأحمد مصطفى.

كانت النيابة العامة وجهت للمتهمين مجموعة من التهم، منها التجمهر، وتحريض المواطنين على التجمهر، وحيازة أسلحة نارية، والتحريض على العنف في الطالبية، وتعطيل المواصلات.

الطالبية المستشار محمد السعيد الشربيني احداث العنف أحداث عنف الطالبية الدائرة الأولى إرهاب جنايات أمن الدولة العليا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيادة جديدة في المعاشات |اعرف هتزيد كام وموعد صرفها

إدارة الأهلي تعلن مفاجأة لـ الزمالك بعد كأس العالم للأندية

مقابل 500 ألف دولار.. الزمالك يقرر بيع لاعب الفريق

بشائر العام الجديد| زيادة الحد الأدنى للأجور ومفاجأة في انتظار المعاشات.. تفاصيل

تراجع أسعار الذهب أخيرًا بعد قفزات متتالية|وعيار 21 الآن مفاجأة غير متوقعة

أول قرارات الرئيس القادم.. 9 ملفات تحتاج جراحة فورية لإصلاح التشوهات

وزارة العمل: 3500 جنيه الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص وبدون استثناءات

أجلوا السفر فورا.. الأرصاد تحذر من ظاهرة جوية تستمر 5 ساعات

ترشيحاتنا

أحلف ع المصحف.. حقيقة زواج غادة عبد الرازق من ثري قطري

القاهرة الإخبارية: وصول 4 مصابين من غزة إلى رفح للعلاج بالمستشفيات المصرية

مجدي عبد الغني ينشر جزءا من تصريحات حسن شحاته عن شيكابالا|ماذا قال؟

لأول مرة منذ بدء الحرب|شاحنات مساعدات تدخل غزة عبر معبر كرم أبو سالم

تعرف على أنواع القطرات المستخدمة لعلاج جفاف العين

حسن شحاتة: البعض أخبروني بأن المحترفين يرفضون وجودي في 2006


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لن تصدق كيف كانت.. إطلالات شام الذهبي قبل وبعد فقدان وزنها

"روح الروح".. جدل بين رواد السوشيال ميديا بسبب صورة الجد الفلسطيني

تقتل وتصيب المئات.. فاكهة ملوثة بالسالمونيلا يجب التوقف عن تناولها

محشية كاجو .. أغرب طرق تحضير الطعمية

فيديو

سروال إليسا تمزق وأظهر جزءًا من جسمها.. ماذا فعلت على المسرح؟.. فيديوجراف

يمكن بيضحكوا عليه.. غادة عبد الرازق: محمد رمضان مش نمبر وان

كنت بدور على بابا.. غادة عبد الرازق تكشف سر حبها لـ الرجالة الكبيرة

7 قرارات مهمة في اجتماع مجلس إدارة الزمالك.. ماذا جاء فيها؟ «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: نظيف اليد مرفوع الجبين عشت.. ورحلت

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: وليد الفراج.. لا تتوقف

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الحياة بين الصعوبات والانفراجات

هالة الحلفاوي

هالة الحلفاوي تكتب: عام جديد.. أمل جديد

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: المُتيّم بالذكرى

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: صباح الخير ياغزة

عمرو صبحي يكتب: قانون الجو بين الفلسفة والتطبيق

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: البلوكات الإسرائيلية لعبة مرعبة

اﻟﻤﺰﻳﺪ