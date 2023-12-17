تأجيل إعادة محاكمة متهم في «أحداث عنف الطالبية» للمرافعة

قررت الدائرة الأولى إرهاب، بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا المنعقدة بمجمع المحاكم، بمأمورية استئناف مركز الإصلاح والتأهيل بدر، تأجيل إعادة محاكمة المتهم مصطفى عبد الستار محمد محمود فى أحداث العنف التى وقعت فى منطقة الطالبية، والمعروفة بـ"أحداث عنف الطالبية"، لجلسة 18 فبراير المقبل للمرافعة.

صدر القرار برئاسة المستشار محمـد السعيد الشربيني، وعضوية المستشارين غريب محمـد متولي ومحمـود زيدان ومحمد نـبيل، وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد وأحمد مصطفى.

كانت النيابة العامة وجهت للمتهمين مجموعة من التهم، منها التجمهر، وتحريض المواطنين على التجمهر، وحيازة أسلحة نارية، والتحريض على العنف في الطالبية، وتعطيل المواصلات.