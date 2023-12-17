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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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ديني

بيت الزكاة والصدقات يستقبل وفدًا من اتحاد طلاب بنجلاديش للتبرع لفلسطين

صدى البلد

استقبل «بيت الزكاة والصدقات» وفدًا من اتحاد طلاب دولة بنجلاديش بجامعة الأزهر للتبرع لـ«بيت الزكاة والصدقات» مساهمة منهم في تجهيز القوافل الإغاثية التي وجَّه بها فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر، في إطار حملة «أغيثوا غزة» تحت شعار «جاهدوا بأموالكم.. وانصروا فلسطين»؛ لدعم أهلنا في قطاع غزة وفلسطين، الذين يتعرضون للعدوان الصهيوني الغاشم منذ السابع من أكتوبر الماضي، الذي أدى لاستشهاد أكثر من 18 ألف وإصابة أكثر من 50 ألفًا من أهلنا في فلسطين، وتدمير عشرات الآلاف من منازل الفلسطينيين الذين باتوا يعيشون في العراء.

أوضح بيت الزكاة والصدقات في بيان له اليوم الأحد الموافق 17 ديسمبر 2023م، أن وفدًا من اتحاد طلاب دولة بنجلاديش برئاسة الطالب شاهد الإسلام، الذي حضر إلى «بيت الزكاة والصدقات» بمقر مشيخة الأزهر لتقديم التبرع المالي وإعلان التضامن مع الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة.

أكد الطالب شاهد الإسلام حرص اتحاد الطلاب على جمع التبرعات وتقديمها إلى «بيت الزكاة والصدقات» تحت إشراف شيخ الأزهر نظرًا للمصداقية الكبيرة التي يحظى بها فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر، وما لمسوه وشاهدوه بأنفسهم من القوافل الإغاثية التي سيرها البيت لأهلنا المحاصرين في قطاع غزة والمُحملة بالمستلزمات الطبية والمواد الغذائية والأدوية ومستلزمات الإيواء في الفترة الماضية.

أشار «بيت الزكاة والصدقات» أن البيت فتح باب التبرعات المادية والعينية والمستلزمات الطبية لدعم أهلنا المستضعفين في قطاع غزة، منذ اليوم الأول لتعرضه للعدوان الإسرائيلي، وذلك في إطار برنامج «إغاثة» أحد برامج بيت الزكاة والصدقات، الذي يستهدف تقديم الدعم وتوفير المساعدات العاجلة للدول الشقيقة، الذين يتعرضون لكوارث طبيعية أو اعتداءات أو انتهاكات إنسانية.

أكَّد «بيت الزكاة والصدقات» أن أموال الزكاة والصدقات التي تُقدَّم طوعًا من الأفراد أو غيرهم، وكذلك التبرعات والهبات والوصايا والإعانات التي يتلقاها البيت توجَّه في مصارفها الشرعية، التي وردت في قول الله عز وجل: {‌إِنَّمَا ‌ٱلصَّدَقَٰتُ لِلۡفُقَرَآءِ وَٱلۡمَسَٰكِينِ وَٱلۡعَٰمِلِينَ عَلَيۡهَا وَٱلۡمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمۡ وَفِي ٱلرِّقَابِ وَٱلۡغَٰرِمِينَ وَفِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱبۡنِ ٱلسَّبِيلِۖ فَرِيضَةٗ مِّنَ ٱللَّهِۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٞ} [التوبة: 60].

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