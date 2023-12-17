لأول مرة منذ 80 عامًا.. الجيش الأمريكي يواجه أزمة كبيرة في تعداده

قال مسئولون في وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" إن الولايات المتحدة من المقرر أن تدخل عام 2024 بأصغر جيش لها منذ أكثر من ثمانية عقود، حيث تواجه أحد "أكبر التحديات" التي تواجهها في الوقت الذي تحاول فيه تعزيز التجنيد من الجيل Z.

وحسب ما نقلته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فبموجب مشروع قانون الدفاع السنوي الذي تبلغ قيمته 886 مليار دولار والذي أقره الكونجرس في وقت سابق، سينخفض إجمالي عدد القوات العاملة إلى 1,284,500 في العام المقبل.

وأضافت الصحيفة أن هذا هو أدنى مستوى له منذ أكثر من 80 عامًا أي ما قبل دخول الولايات المتحدة الحرب العالمية الثانية في عام 1941، ويرجع السبب جزئيا إلى مشكلة التجنيد العسكري.

وأكد المسؤولون أنه يجب أن يكون هناك "نداء وطني للخدمة، حيث لم يتم تحقيق أهداف التجنيد الأخيرة في الجيش والبحرية والقوات الجوية، على الرغم من أن قوات مشاة البحرية وقوة الفضاء المنشأة حديثًا حققت أهدافها.

العجز بلغ في عام 2023 في القوات البرية

وقال القائم بأعمال نائب وزير الدفاع الأمريكي لشؤون الأفراد والاستعداد أشيش وزيراني، إن العجز بلغ في عام 2023 في القوات البرية والبحرية والجوية 41 ألف فرد.

وأضاف أنه يعاني الجيل Z الذين ولدوا بعد عام 1997 من ثقة متدنية نحو مؤسسات السلطة، والقليل منهم فقط يسترشدون، "بقيم الحياة التقليدية ويحرصون على الصعود في السلم الوظيفي.

ولفت إلى أن جميع فروع الجيش الأمريكي، باستثناء القوة الفضائية، شهدت منذ عام 2020 انخفاضا في أعداد الموجودين في الخدمة الفعلية.