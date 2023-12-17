بينهم لاعب أهلاوي.. ترتيب هدافي كأس العالم للأندية قبل مباريات نصف النهائي

يتأهب النادي الأهلي للمشاركة في نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية 2023، حيث سيلتقي بنظيره البرازيلي فلومينيسي غدا الاثنين في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة والتاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

تأهل الأهلي إلى هذا الدور بعد فوز مثير على اتحاد جدة السعودي بنتيجة 3-1. ويحتل لاعبو الأهلي المراكز المتقدمة في ترتيب هدافي البطولة، حيث يتصدر كريستيانو رونالدو القائمة برصيد 7 أهداف.

ترتيب هدافي البطولة: