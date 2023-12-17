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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مدير التعليم العام بالدقهلية يتفقد مدارس ذوي الهمم بإدارتي غرب وشرق المنصورة

صورة من الحدث
صورة من الحدث

تفقد الدكتور عصام عمارة مدير عام التعليم العام بالدقهلية، عدداً من مدارس، ذوى الهمم  بإدارة غرب المنصورة التعليمية وإدارة شرق المنصورة التعليمية للاطمئنان على انتظام العملية التعليمية.


جاء ذلك فى إطار توجيهات الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى وتعليمات ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية.

حيث بدأ جولته بتفقد مدرسة النور للمكفوفين ومدرسة الأمل والمدرسة الفكرية التابعين لإدارة غرب المنصورة التعليمية ومدرسة  ميت حدر للصم وضعاف السمع بإدارة شرق المنصورة التعليمية .


ورافقه خلال الجوله الدكتور وليد لبيب مدير إدارة التربية الخاصة بالمديرية حيث تفقد الفصول الدراسية والمطعم وحجرات الأنشطة موجها بممارسة الأنشطة الطلابية.

 

فيما شدد  على توزيع الإشراف اليومي على جميع أدوار المبنى والمبيت وفناء المدرسة.

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