ما يقرب من 80 شاحنة مساعدات لغزة عبر معبر كرم أبو سالم..تفاصيل

دخلت حوالي 80 شاحنة محملة بالمساعدات إلى معبر كرم أبو سالم، مما يمثل أول شحنة مساعدات إلى غزة منذ اندلاع الحرب. ويعد المعبر، الواقع بين إسرائيل وغزة وعلى الحدود أيضًا مع مصر، نقطة عبور حاسمة للإمدادات من وإلى القطاع.

في وقت سابق من اليوم، أبلغت سكاي نيوز البريطانية عن إعادة فتح معبر كرم أبو سالم، مما جلب الأمل في تقديم المساعدة التي يحتاج إليها سكان غزة بشدة. وأكد مصدران من الهلال الأحمر المصري لرويترز أن الشاحنات بدأت رحلتها إلى المنطقة.

وفقا لأحد المصادر، هناك ما مجموعه 79 مركبة تشق طريقها عبر معبر كرم أبو سالم، مما يوفر طريقا أسرع وأسهل للوصول من معبر رفح القريب. وشهد معبر رفح، الواقع على بعد مسافة قصيرة، مشاهد فوضوية اليوم حيث كان الناس يطلبون المساعدة بشدة من الشاحنات المتحركة.

أفاد شهود عيان في رفح عن مشاهد فوضوية عندما طارد الأفراد المركبات، وقاموا بشكل محموم بجمع أي إمدادات تسقط على الأرض.

كانت الحاجة الماسة إلى المساعدة واضحة، إذ ورد أنه تم إفراغ شاحنة واحدة في غضون دقائق من وصولها. وتسلط مشاهد الفوضى في رفح الضوء على الحاجة الملحة للمساعدات الإنسانية في المنطقة.

إن إعادة فتح معبر معبر كرم أبو سالم وما تلا ذلك من تسليم المساعدات يشير إلى نقطة تحول محتملة في الجهود المبذولة لتوفير الإغاثة لسكان غزة. ومع استمرار وصول الشاحنات، تعمل السلطات ومنظمات الإغاثة على ضمان التوزيع الفعال للإمدادات على المحتاجين.