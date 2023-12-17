حرام.. رسالة نارية من مفيدة شيحة لشخص نقب عن آثار في ناهيا

رصدت الإعلامية مفيدة شيحة، مقدمة برنامج الستات، المذاع عبر قناة النهار وان، مساء اليوم الأحد، واقعة ابتلاع الأرض لمنزل في مصر على عمق 25 متراً، معبرة عن غضبها من هذا الأمر، والتنقيب عن الآثار.



وأضافت مفيدة شيحة، أن في واقعة مروعة في مصر، فوجئ سكان أحد المنازل بهبوط يصل لعمق 25 متراً تحت الأرض في منطقة ناهيا بمحافظة الجيزة نتيجة وجود أعمال حفر وتنقيب عن آثار بمنزل مجاور.

وتابعت مفيدة شيحة، أن التنقيب عن الآثار تسبب في انهيار منزل في منطقة ناهيا، ومالك منزل تسبب في هذا الأمر، وبسبب الآثار تم فك لغز ابتلاع الأرض لمنزل في منطقة ناهيا على عمق ٢٥ مترا، موجهة حديثها لهذا الشخص : "انت ازاي تعمل كده وازاي لسه في ناس بتفكر بالطريقة دي.. ودي سرقة ومش حلال، والكلام ده حرام والكشف عن الآثار وهم وهذا الرجل راح في داهية".



