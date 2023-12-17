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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

4540 معتقلا فلسطينيا في سجون الاحتلال منذ اندلاع طوفان الأقصي

القاهرة الاخبارية
القاهرة الاخبارية

قالت هيئة شؤون الأسرى الفلسطينية، إن عدد المعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال ارتفع إلى 4540 معتقلا منذ 7 أكتوبر.

جاء ذلك حسب بيان عاجل نقلا عن قناة  "القاهرة الإخبارية".

وعرضت قناة "القاهرة الإخبارية"، تقريرا تلفزيونيا بعنوان "ضغط كبير على نتنياهو.. موجات غضب داخل إسرائيل".

وقال التقرير إن المزيد من الضغط يؤدي إلى مزيد من الأخطاء، وهو درس يجب على الاحتلال الإسرائيلي تعلمه في عدوانه المستمر على قطاع غزة.

الإعلان الإسرائيلي عن مقتل الأسرى الثلاثة في عمليات القصف العشوائية التي تمارسها قواته على شمال قطاع غزة أصاب الإسرائيليين بالإحباط وخلق موجات غضب في الداخل الإسرائيلي تنذر بقلاقل سياسية على حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

الأسرى المحتجزين

ويواجه نتنياهو ضغوطا في الداخل الإسرائيلي من أهالي الأسرى المحتجزين والمقتولين، فضلا عن ضغوط من عمليات الفصائل الفلسطينية الخاطفة والتي لم يشفع لها خطط القضاء على الأنفاق.

و يواجه ضغوطا من الولايات المتحدة الأمريكية التي رأت أن دولة الاحتلال ملزمة بتفعيل حماية أعم وأشمل للمدنيين برزت في تصريح نتنياهو بأن هناك الكثير من الخلافات مع الإدارة الأمريكية مرجعها خطة توزيع الأسلحة على الإسرائيليين وتوسيع نطاق القصف بالقنابل الغبية غير الموجهة على مناطق مكتظة بالسكان أو مبانٍ أممية تحمي نازحين.

القاهرة الإخبارية هيئة شؤون الأسرى هيئة شؤون الأسرى الفلسطينية سجون الإحتلال شؤون الأسرى عدد المعتقلين الفلسطينيين

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