«عليا».. محمد نور يطرح أغنيته الجديدة وابنته بطلتها

طرح الفنان محمد نور أحدث أغنياته والتي تحمل اسم "عليا" وذلك عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب .

وجاءت فكرة الأغنية عن "عليا" ابنة "نور" حيث شاركت "عليا" في الفيديو كليب، وكانت الفكرة حول حرص الوالد على ابنته ومشاركته لتفاصيل حياتها.

وحمل فيديو كليب أغنية "عليا" توقيع المخرجة بتول عرفة، وتم تصويره في مصر، ومن كلمات ميشال توفيق وألحان محمد غارب وتوزيع محمد شفيق.

"السهر للسهيرة"

وكانت احدث أعمال النجم محمد نور أغنية "السهر للسهيرة"، وهى من كلمات مصطفى حدوتة وألحان مصطفى حدوتة ومحمد نور وتوزيع كولبكس.

وأعرب الفنان محمد نور ، مؤخرًا عن سعادته بنجاح الأغنية وردود الفعل الإيجابية التى تلقاها من الجمهور، حيث نشر الاغنية عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام".

وعلق: "مبسوط أوي عشان الغنوة عحبتكم، مليون ونصف بعد أسبوع على يوتيوب الحمد لله".

وتابع: “السهر للسهيرة جاي أسهر والليلة كبيرة هنا قعداتنا الحلوة كتيرة عشان إحنا صحاب مكان واللعب للعيبة بنضيع علشان كسيبة وأنا أحب الناس الحبيبة وفي قلبي صحاب مكان”.