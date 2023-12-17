الرئيس السيسي يصل الكويت لتقديم واجب العزاء في وفاة أمير الكويت الراحل

وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي الكويت لتقديم واجب العزاء في وفاة أمير الكويت الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.

وقدم الرئيس السيسي واجب العزاء في أمير الكويت الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح .

واستقبل أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح الرئيس السيسي ، في قصر بيان ، حيث قدم العزاء في وفاة أمير الكويت الراحل الذي وافته المنية أمس .

وكان الرئيس السيسي نعى الفقيد، مثمناً ما قدمه من بذل وعطاء لبلاده وللأمتين العربية والإسلامية، كما تم إعلان الحداد لمدة ثلاثة أيام في جمهورية مصر العربية.

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