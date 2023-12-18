عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

سر حبها لكبار السن.. حقيقة زواج غادة عبد الرازق من ثري قطري

صدى البلد

كشفت الفنانة غادة عبد الرازق العديد من اسرارها الشخصية وسر حبها للرجال كبار السن ورأيها في نمبر وان ومن الفنان الذي يستحق اللقب من وجهة نظرها .

اسرار غادة عبد الرازق 

حلت الفنانة غادة عبد الرازق، ضيفة أمس على قناة الجديد اللبنانية، وأدلت بعدة تصريحات عن حياتها الفنية والشخصية وكشفت  أن نجم شباك التذاكر في مصر هو الفنان كريم عبد العزيز وليس محمد رمضان، وعلقت قائلة: «أنا في المطبخ وعارفة.. بس يمكن يكونوا بيضحكوا عليه ويقولوله إنه نمبر وان في الإيرادات».

ونستعرض المزيد من الفاصل من خلال الفيديوجراف التالي.

ادة عبد الرازق الفنان كريم عبد العزيز الفنانة غادة عبد الرازق غادة عبد الرازق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد القبض على المحتكرين| مفاجأة في أسعار السكر والبصل بالأسواق.. تفاصيل

انتهاء أزمة السكر رسميًا.. الكيلو يهبط 20 جنيها دفعة واحدة بعد تحرك الحكومة

لاعب تونس السابق يعلن مفاجأة لأول مرة عن مهاجم الأهلي موديست

200 جنيه|هبوط مفاجئ يضرب الذهب بعد الارتفاع الجنوني.. وهذا سعر عيار 21 الآن

عشان محدش يضحك عليك| أسعار جبرية لـ 7 سلع بينها السكر والأرز.. ومفاجأة من التموين بشأن الزيت

انخفاض مفاجئ فى أسعار الأرز.. اعرف الكيلو وصل كام؟

طليقة الفيشاوي تشعل السوشيال ميديا مع زوجها الجديد| شاهد

بالأرقام والمواعيد| جدول زيادة المعاشات رسميا والحد الأدنى لأجور القطاع الخاص.. اعرف مرتبك

موضوعات متعلقة

بعد استشهاد عائلته بشهر ونصف.. إصابة المراسل وائل الدحدوح ووفاة زميله سامر أبو دقة|فيديوجراف

مش هتيجي جنبي تاني.. تطورات الاعتداء على أرملة وائل الإبراشي بعد القبض على المتهمة

السرطان والعجز الجنسي.. أمراض خطيرة يسببها الطبخ في السيراميك والجرانيت

زواج 5 سنين انتهى في الرياض..القصة الكاملة لانفصال شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب

بسعر خيالي ويصمم للمشاهير.. تصميم iPhone 15 Pro Max الذهبي الجديد عيار 24 و21

أنت بدأتها غلط.. ياسمين عبد العزيز تحرج مراسلا بسبب سؤاله عن النونو

ألفاظ خارجة في فندق شهير.. القصة الكاملة لخناقة المطربة بوسي وطليقها هشام ربيع

 بسبب الأكفان والدمار.. شركة زارا العالمية تعتذر عن حملتها الإعلانية الأخيرة

ترشيحاتنا

خلال حملته الانتخابية.. ترامب يتبنى لغة تآمرية ويهاجم شركات الأدوية الكبرى

الهيئة الوطنية: الانتخابات الرئاسية نموذج مشرف التزمنا فيه بصحيح القانون دون تجاوزات

لماذا للذكر مثل حظ الأنثيين عند تقسيم الميراث.. علي جمعة يوضح السبب

قائد القوات المسلحة الأوكرانية يعلن العثور على جهاز تنصت في مكتبه

بالسلام الجمهورى.. بدء مؤتمر الإعلان عن اسم رئيس الجمهورية

خط الوسط.. مفاجأة في تشكيل الأهلي اليوم أمام فلومينينسي بكأس العالم للأندية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد صور حفل زفاف هبة قطب| بدون حجاب

طريقة عمل البولبيف في البيت

فستان هيدي كرم في افتتاح مهرجان الجونة يثير الجدل| شاهد

ياسمين الخطيب تحتفل بالكريسماس بالبيجامة واللكلوك| شاهد

فيديو

سر حبها لكبار السن.. حقيقة زواج غادة عبد الرازق من ثري قطري

معركة شرسة.. العالم على مشارف حرب عالمية مع القرود والبعوض

أصيب بمرض في لسانه.. الحزن يخيم على مواقع التواصل بسبب وفاة التيك توكر فلانتينو

قبل نهاية 2023.. أغرب 3 أحداث وقعت خلال هذا العام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

يسرا نصرالله

يسرا نصرالله تكتب: علمتني فلسطين

نهال علام

نهال علام تكتب: الانتخابات الرئاسية

حسام الفقي

حسام الفقى يكتب: آخر جيل قبل السوشيال ميديا

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: نظيف اليد مرفوع الجبين عشت.. ورحلت

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: وليد الفراج.. لا تتوقف

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الحياة بين الصعوبات والانفراجات

هالة الحلفاوي

هالة الحلفاوي تكتب: عام جديد.. أمل جديد

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: المُتيّم بالذكرى

اﻟﻤﺰﻳﺪ