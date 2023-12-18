سر حبها لكبار السن.. حقيقة زواج غادة عبد الرازق من ثري قطري

كشفت الفنانة غادة عبد الرازق العديد من اسرارها الشخصية وسر حبها للرجال كبار السن ورأيها في نمبر وان ومن الفنان الذي يستحق اللقب من وجهة نظرها .

اسرار غادة عبد الرازق

حلت الفنانة غادة عبد الرازق، ضيفة أمس على قناة الجديد اللبنانية، وأدلت بعدة تصريحات عن حياتها الفنية والشخصية وكشفت أن نجم شباك التذاكر في مصر هو الفنان كريم عبد العزيز وليس محمد رمضان، وعلقت قائلة: «أنا في المطبخ وعارفة.. بس يمكن يكونوا بيضحكوا عليه ويقولوله إنه نمبر وان في الإيرادات».

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