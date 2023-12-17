بدء عزاء المخرج أحمد البدري .. وأشرف زكي أول الحاضرين

بدأ عزاء المخرج الراحل المخرج أحمد البدرى بمسجد الحامدية الشاذلية بمنطقة المهندسين.

حرص على تقديم واجب العزاء دكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية الفنان إيهاب فهمي ومحمد محمود والمخرج أشرف فايق ، أحمد السبكي والفنانة وفاء مكي والفنانة سلمى غريب والفنان محمد أبو داود، والمؤلف عمرو محمود ياسين والفنانة وفاء صادق والفنانة فردوس عبد الحميد والفنان سليمان عيد والإعلامية منى عراقي.

وفاة أحمد البدري

رحل عن عالمنا يوم الجمعة 15 ديسمبر المخرج أحمد البدري أثر تدهور حالته الصحية.

أكد الفنان منير مكرم، عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، خبر وفاة المخرج أحمد البدري، بمنشور عبر فيسبوك: قائلا: «الدوام لله المخرج الكبير احمد البدري».

قدم أحمد البدري العديد من الأعمال الفنية الشهيرة، من أبرزها فيلم عمر وسلمى 2 لـ تامر حسني ومي عز الدين.

كان هاجم صديق المخرج أحمد البدري أصدقاءه، وذلك بعد ان رفصوا زيارته ، وذلك فى منشور له عبر موقع التواصل الاجتماعي الشهير فيسبوك.

قال صديق المخرج أحمد البدري: "إخص" بجد كما تدين تدان ليه الناس بقت قاسية كده ووحشة مع بعضها صديقي الغالي المخرج أحمد البدري كان كويس مع كل الناس وياما خرج نجوم وطول عمره صاحب واجب مع الكل ليه لما يبقي في أصعب أيام حياته ومحتاج الدعم حتي لو بكلمه مايلاقيش دي زيارة المريض صدقه إحنا بنتصل بالناس علشان يجوا يزوروه بس ويعملوله دعم نفسي بعد بتر رجله وان الحاله عماله تتدهور وكله قال مش فاضي ولا واحد من زمايله وأصدقائه زاره.. معقوله ياناس".

استكمل قائلاً: “لكن طبعا لو توفاه الله كله هايروح عامل بوست متشحتف فيه ع الفيسبوك ويقول صاحبي وحبيبي مش كده؟ .. الراجل رجله اتشلت .. وفيروس في الدم ومشكله في الرئة وسكر مرتفع وتنفس صناعي.. ومحدش من زمايله زاره.. زورو المرضى عشان لما تمرضوا تلاقوا اللي يسأل عليكم إدعوا لبعض بالشفاء عشان لما تتعبوا تلاقوا اللي يدعلكم”.

أضاف: “والناس اللي بتقعد تسأل عن العنوان هو في معهد ناصر اللي ع الكورنيش الرعاية المركزة من 4 إلى 5 روحوا زوره واخلصوا النيه لله ربنا يشفيك ويعافيك يابدري ويشفي ويعافي كل مريض”.