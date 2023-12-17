عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بدء عزاء المخرج أحمد البدري .. وأشرف زكي أول الحاضرين

احمد البدري
احمد البدري

بدأ عزاء المخرج الراحل المخرج أحمد البدرى بمسجد الحامدية الشاذلية بمنطقة المهندسين.

حرص على تقديم واجب العزاء دكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية الفنان إيهاب فهمي ومحمد محمود والمخرج أشرف فايق ، أحمد السبكي والفنانة وفاء مكي والفنانة سلمى غريب والفنان محمد أبو داود، والمؤلف عمرو محمود ياسين والفنانة وفاء صادق والفنانة فردوس عبد الحميد والفنان سليمان عيد والإعلامية منى عراقي. 

 

وفاة أحمد البدري

 

رحل عن عالمنا يوم الجمعة 15 ديسمبر المخرج أحمد البدري أثر تدهور حالته الصحية.

أكد الفنان منير مكرم، عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، خبر وفاة المخرج أحمد البدري، بمنشور عبر فيسبوك: قائلا: «الدوام لله المخرج الكبير احمد البدري». 

قدم أحمد البدري العديد من الأعمال الفنية الشهيرة، من أبرزها فيلم عمر وسلمى 2 لـ تامر حسني ومي عز الدين. 

كان هاجم صديق المخرج أحمد البدري أصدقاءه، وذلك بعد ان رفصوا زيارته ، وذلك فى منشور له عبر موقع التواصل الاجتماعي الشهير فيسبوك.

قال صديق المخرج أحمد البدري: "إخص" بجد كما تدين تدان ليه الناس بقت قاسية كده ووحشة مع بعضها صديقي الغالي المخرج أحمد البدري كان كويس مع كل الناس وياما خرج نجوم وطول عمره صاحب واجب مع الكل ليه لما يبقي في أصعب أيام حياته ومحتاج الدعم حتي لو بكلمه مايلاقيش دي زيارة المريض صدقه إحنا بنتصل بالناس علشان يجوا يزوروه بس  ويعملوله دعم نفسي بعد بتر رجله وان الحاله عماله تتدهور وكله قال مش فاضي ولا واحد من زمايله وأصدقائه زاره.. معقوله ياناس".

استكمل قائلاً: “لكن طبعا لو توفاه الله كله هايروح عامل بوست متشحتف فيه ع الفيسبوك ويقول صاحبي وحبيبي مش كده؟ .. الراجل رجله اتشلت .. وفيروس في الدم ومشكله في الرئة وسكر مرتفع وتنفس صناعي.. ومحدش من زمايله زاره.. زورو المرضى عشان لما تمرضوا تلاقوا اللي يسأل عليكم إدعوا لبعض بالشفاء عشان لما تتعبوا تلاقوا اللي يدعلكم”.

أضاف: “والناس اللي بتقعد تسأل عن العنوان هو في معهد ناصر اللي ع الكورنيش  الرعاية المركزة من 4 إلى 5 روحوا زوره واخلصوا النيه لله ربنا يشفيك ويعافيك يابدري ويشفي ويعافي كل مريض”.

أحمد البدرى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إدارة الأهلي تعلن مفاجأة لـ الزمالك بعد كأس العالم للأندية

محتكرو البصل في قبضة الأجهزة الرقابية|ضبط آلاف الأطنان ومسئول حكومي يكشف التفاصيل

زيادة جديدة في المعاشات | اعرف هتقبض كام ؟!

إجراء جديد من حسام حبيب ضد شيرين عبد الوهاب بعد الانفصال.. تفاصيل

بشرى للجمهور| 3 قنوات مفتوحة تعرض مباراة الأهلي وفلومينينسي البرازيلي بكأس العالم للأندية

التأمين الاجتماعي: زيادة الحد الأدنى للمعاشات لـ1300 والأقصى إلى 10080 جنيها

الرئيس السيسي يقدم واجب العزاء في وفاة أمير الكويت الراحل

أول رد من أسرة نيرة أشرف على تهديد شقيقتها بالذبـ.ح

موضوعات متعلقة

شقيق أبوالليف.. مصطفى كامل وحلمي عبدالباقي يعزيان في عادل أنور وأحمد البدري

بدء عزاء الفنان عادل أنور.. والسبكي أول الحاضرين

مدحت صالح أول الحاضرين.. بدء عزاء زوجة المونولوجست فيصل خورشيد

يسرا: اشتغلت مع يوسف شاهين ومكنتش فاهمة حاجة| فيديو

واقفة وراء البسطاء.. ليلى علوي: يسرا بتوزع عيش ولحمة لله

إجراء جديد من حسام حبيب ضد شيرين عبد الوهاب بعد الانفصال.. تفاصيل

أخبار الفن: رد فعل مفاجئ من شيرين عبد الوهاب بعد طلاقها.. وتصريحات جريئة ليوري مرقدي

عصام السقا يكشف تفاصيل شخصيته في فيلم الإسكندراني

ترشيحاتنا

سوريا.. هجوم إسرائيلي يستهدف محيط دمشق

حزب الله يعلن مصرع 3 من عناصره في الاشتباكات مع إسرائيل |بالأسماء

تخطى برشلونة.. الأهلي يطارد ريال مدريد على صدارة الأكثر تحقيقا للانتصارات بالمونديال

بمشاركة 72 دولة.. رفع حالة التأهب القصوى في اتحاد الجمباز قبل تنظيم كأس العالم

خلال 15 يوما.. الغرف التجارية: انخفاض سعر السكر لـ 27 جنيها

لحظة فارقة بتاريخ مصر| الإعلان عن اسم رئيس الجمهورية رسميا غدا.. تفاصيل وموعد المؤتمر


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وثائقي جديد يصور لحظات مميزة بعد تتويج ملك بريطانيا

ظواهر فلكية عجيبة| أقصر نهار وأطول ليل في العالم قريبًا .. مذا سيحدث خلاله ؟

شاهد.. تصرف صادم من راكب بريطاني في قطار لندن المزدحم

شاهد.. فيديو جديد يرصد غزة قبل وبعد تصعيدات إسرائيل

فيديو

زيادة جديدة في المعاشات | اعرف هتقبض كام ؟!

السبب الحقيقي لطلاق شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب.. هل ينجح الصلح مع شقيقها؟

«وديني لأدبـ.حها».. ننشر صور رسائل تهديد شقيقة نيرة أشرف بمصير أختها «فيديوجراف»

بعد تعافيها من السرطان| دينا حايك تكشف عن موعد حفلها القادم ..فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: نظيف اليد مرفوع الجبين عشت.. ورحلت

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: وليد الفراج.. لا تتوقف

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الحياة بين الصعوبات والانفراجات

هالة الحلفاوي

هالة الحلفاوي تكتب: عام جديد.. أمل جديد

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: المُتيّم بالذكرى

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: صباح الخير ياغزة

عمرو صبحي يكتب: قانون الجو بين الفلسفة والتطبيق

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: البلوكات الإسرائيلية لعبة مرعبة

اﻟﻤﺰﻳﺪ