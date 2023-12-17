هدية جديدة من الحكومة للراغبين في تملك وحدات سكنية|اعرف كيف تحصل عليها

ما زالت افتتاحات المشروعات السكنية الداعمة للمواطن المصري على رأس أولويات القيادة السياسية، حيث أنها دائمًا ما تؤكد إصرارها على استكمال جهود إحداث طفرة غير مسبوقة في قطاع الإسكان بمصر.

شقق سكنية بأكتوبر الجديدة

وقامت الدولة المصرية بتوفير مجتمعات عمرانية وسكنية متكاملة الخدمات تضم الوحدات السكنية والمرافق الخاصة بها المناسبة لكافة فئات المجتمع، ونخص بالذكر المشروعات الموجهة للفئات الأقل دخلاً في مصر والتي توفر لهم الدولة "مشروعات الإسكان الاجتماعي" بجميع أنحاء الجمهورية، وعلى رأسها: المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين".

وفي هذا الصدد، كشفت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن تفاصيل جديدة عن 55 ألف وحدة سكنية ضمن المرحلة السادسة من المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين- محور منخفضى الدخل، بمنطقة غرب المطار بمدينة أكتوبر الجديدة، والمقسمة لـ3 قطاعات (أ – ب- ج) بمساحات تتجاوز الـ3 آلاف فدان، بتكلفة إجمالية تصل إلى 31 مليار جنيه.

وأكد الدكتور عاصم الجزار أنه تم البدء فى تنفيذ ٥٥ ألف وحدة سكنية فى إطار سياسة الدولة نحو توفير المسكن الملائم، والحياة الكريمة للمواطنين بمختلف شرائح الدخل، وضبط العمران، والتخطيط الجيد لتنمية المناطق الحديثة، بجانب المساهمة فى توفير فرص عمل بالمشروعات القومية التى تنفذها الدولة.

جاء ذلك خلال متابعة وزير الإسكان، لسير العمل بعددٍ من المشروعات الجارى تنفيذها بمدينة أكتوبر الجديدة، حيث شدد الوزير، على المتابعة الدقيقة لمعدلات تنفيذ المشروعات، ومراعاة الجودة والمواصفات الفنية أثناء التنفيذ، بجانب تكثيف العمالة والمعدات بمواقع العمل، والانتهاء من المشروعات فى مواعيدها المقررة.

وأوضح المهندس محمد عبدالمقصود، رئيس جهاز أكتوبر الجديدة، أنه تم الانتهاء من أعمال الرفع المساحى بمواقع المرحلة السادسة من المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين، ودراسة التربة، وبدء أعمال الحفر والخرسانات للعمارات ببعض المواقع، بجانب تكليف الجهات الاستشارية المتخصصة، لمتابعة تنفيذ الأعمال طبقا للمواصفات الهندسية، لتحقيق الجودة المطلوبة.

5856 وحدة سكنية جديدة

وأضاف المهندس محمد عبدالمقصود، أن مدينة أكتوبر الجديدة تُعد محط أنظار الكثير من راغبى السكن، أو الاستثمار بمنطقة غرب القاهرة الكبرى "غرب الجيزة"، نظرًا لموقعها الجغرافى المتميز، وقربها من العديد من الطرق.

وأشار المهندس محمود مراد، نائب رئيس جهاز تنمية مدينة أكتوبر الجديدة، إلى أنه تم الانتهاء من تنفيذ 5856 وحدة سكنية جديدة ضمن المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين بمنطقة غرب المطار، ليصل إجمالى الوحدات المنفذة والجاهزة للتسليم بالمدينة إلى16152 وحدة سكنية، كما يجرى تنفيذ 35 ألف وحدة سكنية بخلاف الـ٥٥ ألف وحدة الجديدة التى بدأ تنفيذها، ليصل عدد الوحدات الجارى تنفيذها بقطاعات منطقة غرب المطار إلى 90 ألف وحدة سكنية.

وأشار نائب رئيس الجهاز، إلى أنه تم ويجرى تنفيذ عدد من المبانى الخدمية التى يحتاج إليها قاطنو المدينة مستقبلا، والتى تشمل مدارس وحضانات، ووحدات صحية، وأسواقا تجارية، لافتا إلى أن الجهاز أنفق ما يقرب من مليار جنيه لتوفير المبانى الخدمية بالمدينة، وكان لمنطقة غرب المطار النصيب الأكبر عن طريق تنفيذ 25 مبنى خدميا منها ناد اجتماعى على مساحة 100 ألف متر بما يعادل 25 فدانا بالقطاع أ، بنسب تنفيذ تجاوزت الـ60٪؜.

ومن جانبها، كشفت الدكتورة مي عبد الحميد، رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي، شروط الحصول على شقة بمشروع سكن لكل المصريين بعد بدء التنفيذ في أكتوبر الجديدة.

وأضافت مي عبدالحميد، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، مقدم برنامج "حضرة المواطن"، المذاع عبر قناة "الحدث اليوم"، مساء اليوم الأحد، أن نستعد لتنفيذ 55 ألف وحدة سكنية جديدة ضمن المرحلة السادسة من المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين - محور منخفضي الدخل، بمنطقة غرب المطار بمدينة أكتوبر الجديدة، والمقسمة لـ3 قطاعات (أ – ب - ج) بمساحات تتجاوز الـ3 آلاف فدان، بتكلفة إجمالية تصل إلى 31 مليار جنيه.

مشروعات وفرص عمل جيدة

وتابعت أنه تم الانتهاء من أعمال الرفع المساحي بمواقع المرحلة السادسة من المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين، ودراسة التربة، وبدء أعمال الحفر والخرسانات للعمارات ببعض المواقع، بجانب تكليف الجهات الاستشارية المتخصصة، لمتابعة تنفيذ الأعمال طبقا للمواصفات الهندسية، لتحقيق الجودة المطلوبة.

ومن جانبه، يقول صبري الجندي، مستشار وزير التنمية المحلية الأسبق، إن الحكومة لديها بعض الأهداف التي تسعى لتحقيقها من تنفيذ هذه المشروعات السكنية الضخمة، وأول هذه الأهداف هو خلخلة الكثافة السكانية المرتفعة الموجودة في الوادي، وكذلك إقامة مجتمعات جديدة تساعد في توسعة العمران، وتوفير حياة كريمة للمواطن المصري.

وأضاف الجندي - خلال تصريحات لـ"صدى البلد"، أن هذه المدن الجديدة حرصت على توفير مجالات عمل لمن يقيمون بها؛ لأن هذه المدن كلها مدن دائمة، أي أنها ليست مدنًا مصيفية أو مدنًا مؤقتة بل هي مدن للحياة الدائمة والمستمرة، وبالتالي فإن هذه المدن هي امتداد للعمران وتطوير له بطريقة تجعل الناس يعيشون في بيئة أفضل.

وأشار الجندي، إلى أن هذه المشروعات حرصت على توفير الأنشطة التي تجلب الرزق، لذلك فهي تضم أنشطة تجارية وصناعية وحياتية جديدة، كما أنها تستطيع أن تستوعب أيدي عاملة جديدة وتستوعب الأنشطة التي تقلل من حجم البطالة، وتقلل من حجم التكدس في الوادي القديم.

والجدير بالذكر، أن الدولة المصرية قامت بتنفيذ العديد من المشروعات السكنية، وذلك في إطار اهتمامها لوضع حلول جذرية لمشكلات المناطق العشوائية غير الآمنة وتطوير المناطق غيرالمخططة ودمجها مع المناطق العمرانية والمخططة بالمدن المصرية؛ وذلك إلى جانب الاهتمام بزيادة الاستثمار العقاري في مصر.

أما عن المشروعات التي تم صدورها في مدينة أكتوبر الجديدة، تم صدور القرار الجمهورى رقم 77 لسنة 2017، بإنشاء مدينة أكتوبر الجديدة، باعتبارها إحدى مدن الجيل الرابع، وتقع فى محافظة الجيزة، وتبلغ مساحتها حوالى 100 ألف فدان، ومن المتوقع أن يقطنها 8.1 مليون نسمة، وتقع على طريق الواحات من الكيلو 47 حتى الكيلو 72، ويحدها من الشمال محور الضبعة، ومن الشرق طريق الواحات والطريق الدائرى الأوسطي، ومن الجنوب طريق القاهرة- الفيوم الصحراوي، ومن الغرب الطريق الدائرى الإقليمي، كما تضم مناطق سكنية، وخدمية، وصناعية، وسياحية، وترفيهية، وتعليمية.

وتجاوزت الاستثمارات التى ضختها وزارة الإسكان لتنفيذ المشروعات السكنية منذ نشأة مدينة أكتوبر الجديدة حتى الآن الـ 19 مليار جنيه، لتنفيذ مشروعات سكنية لمحدودى الدخل، فضلا عن قيمة 11.5 مليار جنيه، لتنفيذ أعمال البنية التحتية من مياه شرب، وصرف صحي، وكهرباء، وغاز طبيعي، واتصالات.