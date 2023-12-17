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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

بدء تنفيذ 55 ألف وحدة ضمن "سكن لكل المصريين" بمدينة أكتوبر الجديدة

صدى البلد

صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه تم البدء في تنفيذ ٥٥ ألف وحدة سكنية جديدة ضمن المرحلة السادسة من المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين - محور منخفضي الدخل، بمنطقة غرب المطار بمدينة أكتوبر الجديدة، والمقسمة لـ3 قطاعات (أ – ب - ج) بمساحات تتجاوز الـ3 آلاف فدان، بتكلفة إجمالية تصل إلى ٣١ مليار جنيه.

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وأكد الدكتور عاصم الجزار، أن ذلك يأتي في إطار سياسة الدولة نحو توفير المسكن الملائم، والحياة الكريمة للمواطنين بمختلف شرائح الدخل، وضبط العمران، والتخطيط الجيد لتنمية المناطق الحديثة، بجانب المساهمة في توفير فرص عمل بالمشروعات القومية التي تنفذها الدولة.

جاء ذلك خلال متابعة وزير الإسكان، لسير العمل بعددٍ من المشروعات الجاري تنفيذها بمدينة أكتوبر الجديدة، حيث شدد الوزير، على المتابعة الدقيقة لمعدلات تنفيذ المشروعات، ومراعاة الجودة والمواصفات الفنية أثناء التنفيذ، بجانب تكثيف العمالة والمعدات بمواقع العمل، والانتهاء من المشروعات في مواعيدها المقررة.

وأوضح المهندس محمد عبدالمقصود، رئيس جهاز أكتوبر الجديدة، أنه تم الانتهاء من أعمال الرفع المساحي بمواقع المرحلة السادسة من المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين، ودراسة التربة، وبدء أعمال الحفر والخرسانات للعمارات ببعض المواقع، بجانب تكليف الجهات الاستشارية المتخصصة، لمتابعة تنفيذ الأعمال طبقا للمواصفات الهندسية، لتحقيق الجودة المطلوبة .

وأضاف المهندس محمد عبدالمقصود، أن مدينة أكتوبر الجديدة تُعد محط أنظار الكثير من راغبي السكن، أو الاستثمار بمنطقة غرب القاهرة الكبرى " غرب الجيزة "، نظراً لموقعها الجغرافي المتميز، وقربها من العديد من الطرق.

وأشار المهندس محمود مراد، نائب رئيس جهاز تنمية مدينة أكتوبر الجديدة، إلى أنه تم الانتهاء من تنفيذ ٥٨٥٦ وحدة سكنية جديدة ضمن المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين بمنطقة غرب المطار، ليصل إجمالي الوحدات المنفذة والجاهزة للتسليم بالمدينة إلى ١٦١٥٢ وحدة سكنية، كما يجري تنفيذ ٣٥ ألف وحدة سكنية بخلاف الـ٥٥ ألف وحدة الجديدة التي بدأ تنفيذها، ليصل عدد الوحدات الجاري تنفيذها بقطاعات منطقة غرب المطار إلى٩٠ ألف وحدة سكنية.

وأشار نائب رئيس الجهاز، إلى أنه تم ويجري تنفيذ عدد من المباني الخدمية التي يحتاج إليها قاطنو المدينة مستقبلا، والتي تشمل مدارس وحضانات، ووحدات صحية، وأسواقا تجارية، لافتا إلي أن الجهاز أنفق ما يقرب من مليار جنيه لتوفير المباني الخدمية بالمدينة، وكان لمنطقة غرب المطار النصيب الأكبر عن طريق تنفيذ  ٢٥ مبنى خدميا منها ناد اجتماعي علي مساحة 100 ألف متر بما يعادل 25 فدانا بالقطاع أ، بنسب تنفيذ تجاوزت الـ٦٠٪؜.

 

جدير بالذكر أنه تم صدور القرار الجمهوري رقم 77 لسنة 2017، بإنشاء مدينة  أكتوبر الجديدة، باعتبارها إحدى مدن الجيل الرابع، وتقع في محافظة الجيزة، وتبلغ مساحتها حوالي ١٠٠ ألف فدان، ومن المتوقع أن يقطنها ٨،١ مليون نسمة، وتقع على طريق الواحات من الكيلو 47 حتى الكيلو 72، ويحدها من الشمال محور الضبعة، ومن الشرق طريق الواحات والطريق الدائري الأوسطي، ومن الجنوب طريق القاهرة - الفيوم الصحراوي، ومن الغرب الطريق الدائري الإقليمي، كما تضم مناطق سكنية، وخدمية، وصناعية، وسياحية، وترفيهية، وتعليمية.

وتجاوزت الاستثمارات التي ضختها وزارة الإسكان لتنفيذ المشروعات السكنية منذ نشأة مدينة أكتوبر الجديدة حتى الآن الـ 19 مليار جنيه، لتنفيذ مشروعات سكنية لمحدودي الدخل، فضلا عن  قيمة ١١.٥ مليار جنيه، لتنفيذ أعمال البنية التحتية من مياه شرب، وصرف صحي، وكهرباء، وغاز طبيعي، واتصالات.

سكن لكل المصريين المبادرة الرئاسية وحدات سكنية جديدة مدينة أكتوبر الجديدة

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