تحرك مفاجئ في أسعار الذهب اليوم الأحد

ارتفع سعر الذهب عالميا بختام تداولات الأسبوع الماضي بعد أن شهد تذبذبا كبيرا خلال تداولاته عقب اجتماع البنك الفيدرالي الأمريكي.
ويقام البنك الفيدرالي الأمريكي، بتغيير سياسته النقدية وتسبب في دعم كبير للذهب لتعود تداولاته وتستقر فوق المستوى 2000 دولار للأونصة.
سعر الذهب عالميا
ارتفع أسعار الذهب الفوري خلال الأسبوع 0.8% ليسجل أعلى مستوى عند 2047 دولار للأونصة وأدنى مستوى في 3 أسابيع عند 1973 دولار للأونصة، قبل أن يغلق تداولات الأسبوع عند 2019 دولار للأونصة.
وكان سعر الذهب عالميا انخفض بقوة بداية الأسبوع الماضي، بفعل تقرير الوظائف الأمريكي الذي أظهر ارتفاع الوظائف الجديد بنحو 199 ألف وظيفة.
وفي مصر، شهدت أسعار الذهب هدوءا نسبيا بالرغم من التراجع القوي الذي حدث في سعر الذهب عالميا، ليواصل بذلك هدوءه بعيدا عن التقلبات القوية التي تحدث في السعر العالمي
سعر الذهب في مصر
وفي السوق المحلية، سجل سعر الجنيه الذهب 23,000 جنيه .
سعر الذهب عيار 18
وصل سعر جرام الذهب بيع 2,464 شراء 2,473
سعر الذهب عيار 21
وصل سعر الذهب عيار 21 إلى بيع 2,875 شراء 2,885
أسعار الذهب اليوم
|الوحدة
|سعر الذهب بالجنيه المصري
|أسعار الذهب عيار 24
|بيع 3,286 شراء 3,297
|أسعار الذهب عيار 22
|بيع 3,012 شراء 3,022
|أسعار الذهب عيار 21
|بيع 2,875 شراء 2,885
|أسعار الذهب عيار 18
|بيع 2,464 شراء 2,473
|أسعار الذهب عيار 14
|بيع 1,917 شراء 1,923
|أسعار الذهب عيار 12
|بيع 1,643 شراء 1,649
|الاونصة
|بيع 102,186 شراء 102,541
|سعر الجنيه الذهب اليوم
|بيع 23,000 شراء 23,080
|الكيلو
|بيع 3,285,714 شراء 3,297,143
سعر الجنيه الذهب
سعر الجنيه الذهب اليوم الاحد سجل بيع 23,000 شراء 23,080