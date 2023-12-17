تحرك مفاجئ في أسعار الذهب اليوم الأحد

ارتفع سعر الذهب عالميا بختام تداولات الأسبوع الماضي بعد أن شهد تذبذبا كبيرا خلال تداولاته عقب اجتماع البنك الفيدرالي الأمريكي.

ويقام البنك الفيدرالي الأمريكي، بتغيير سياسته النقدية وتسبب في دعم كبير للذهب لتعود تداولاته وتستقر فوق المستوى 2000 دولار للأونصة.

سعر الذهب عالميا

ارتفع أسعار الذهب الفوري خلال الأسبوع 0.8% ليسجل أعلى مستوى عند 2047 دولار للأونصة وأدنى مستوى في 3 أسابيع عند 1973 دولار للأونصة، قبل أن يغلق تداولات الأسبوع عند 2019 دولار للأونصة.

وكان سعر الذهب عالميا انخفض بقوة بداية الأسبوع الماضي، بفعل تقرير الوظائف الأمريكي الذي أظهر ارتفاع الوظائف الجديد بنحو 199 ألف وظيفة.

وفي مصر، شهدت أسعار الذهب هدوءا نسبيا بالرغم من التراجع القوي الذي حدث في سعر الذهب عالميا، ليواصل بذلك هدوءه بعيدا عن التقلبات القوية التي تحدث في السعر العالمي

سعر الذهب في مصر

وفي السوق المحلية، سجل سعر الجنيه الذهب 23,000 جنيه .

سعر الذهب عيار 18

وصل سعر جرام الذهب بيع 2,464 شراء 2,473

سعر الذهب عيار 21

وصل سعر الذهب عيار 21 إلى بيع 2,875 شراء 2,885

أسعار الذهب اليوم

الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري أسعار الذهب عيار 24 بيع 3,286 شراء 3,297 أسعار الذهب عيار 22 بيع 3,012 شراء 3,022 أسعار الذهب عيار 21 بيع 2,875 شراء 2,885 أسعار الذهب عيار 18 بيع 2,464 شراء 2,473 أسعار الذهب عيار 14 بيع 1,917 شراء 1,923 أسعار الذهب عيار 12 بيع 1,643 شراء 1,649 الاونصة بيع 102,186 شراء 102,541 سعر الجنيه الذهب اليوم بيع 23,000 شراء 23,080 الكيلو بيع 3,285,714 شراء 3,297,143

سعر الجنيه الذهب

سعر الجنيه الذهب اليوم الاحد سجل بيع 23,000 شراء 23,080