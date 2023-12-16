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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

بدءا من غد الأحد.. طرح أراضي الإسكان الجديدة في 15 مدينة| تفاصيل

أراضي الإسكان الجديده
أراضي الإسكان الجديده

تستعد وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بدءا من غدًا  الأحد 17 ديسمبر، وحتى الخميس 21 ديسمبر لطرح أراضي في 15 مدينة بنظام القرعة العلنية اليدوية لتخصيص قطع الأراضي السكنية الصغيرة ضمن برنامج "مسكن"، والمطروحة بـ 15 مدينة، في أيام محددة، بمقر نادي الإعلاميين بحدائق أكتوبر، وفق المعلن من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

ويقدم موقع صدي البلد فيما يلي  كافه التفاصيل بشأن طرح أراضي الإسكان الجديدة:-

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أماكن أراضي الإسكان الجديدة

أعلنت وزارة الإسكان، أنه سيتم إجراء القرعة العلنية على أراضي الإسكان الجديدة، قطع الأراضي السكنية الصغيرة بمحاور (الأكثر تميزًا – المتميز – المتوسط)، والتي سبق طرحها على الموقع الإلكتروني للهيئة خلال الفترة من 22/8/2023 : 21/10/2023، بالمدن التالية : 

القاهرة الجديدة 

المنصورة الجديدة 

العبور 

الشروق

ناصر الجديدة 

غرب أسيوط

طيبة الجديدة 

 أسوان الجديدة 

غرب قنا 

السادات

 الصالحية الجديدة 

الفيوم الجديدة 

بني سويف الجديدة 

حدائق أكتوبر

 برج العرب الجديدة 

 أخميم الجديدة 

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موعد طرح أراضي الإسكان الأكثر تميزًا

أشار المهندس أمين غنيم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع الشئون العقارية والتجارية، إلى أنه سيتم إجراء القرعة بين المتقدمين على أراضي الإسكان الأكثر تميزًا والمتميزة بمدن (القاهرة الجديدة – العبور - المنصورة الجديدة  – الشروق –الفيوم الجديدة - الصالحية الجديدة )، يوم الأحد 17/12/2023.

موعد طرح أراضي الإسكان المتميز

و أوضح نائب رئيس الهيئة، أنه سيتم إجراء القرعة بين المتقدمين على أراضي الإسكان المتميزة بمدن (بني سويف الجديدة – حدائق أكتوبر – برج العرب الجديدة – أخميم الجديدة – ناصر الجديدة " غرب أسيوط " – طيبة الجديدة – أسوان الجديدة)، يوم الاثنين 18/12/2023، وقطع الأراضي المتوسطة بذات المدن، يوم الثلاثاء 19/12/2023.

موعد طرح أراضي الإسكان المتوسط

و سيتم إجراء القرعة بين المتقدمين على أراضي الإسكان المتوسط بمدن (برج العرب الجديدة - غرب قنا - السادات)، يومي الأربعاء 20/12/2023، والخميس 21/12/2023.

 

مواعيد القرعة على أراضي الإسكان

وصرح المهندس أمين غنيم، بأن جلسات القرعات العلنية ستعقد في تمام الساعة الـ12 ظهرًا في الأيام المحددة بمقر نادي الإعلاميين بمدينة حدائق أكتوبر، وأنه على الراغبين في حضور القرعة العلنية التواجد بداية من الساعة 10 صباحًا في التاريخ المحدد، لإجراء عملية تسجيل الحضور، والحضور اختياري لمن يرغب، وأنه سيتم غلق الأبواب في تمام الساعة 11.30 صباحًا للبدء في إجراء القرعة، والسماح بحضور القرعة العلنية للحاجزين فقط بموجب ما يفيد سداد جدية الحجز، واستبعاد المخالفين لكراسة شروط الحجز، والذين لا تنطبق عليهم الضوابط للدخول في هذه القرعة. 

 

القرعة العلنية اليدوية أراضي الإسكان الجديدة وزارة الاسكان برنامج مسكن نادي الإعلاميين

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