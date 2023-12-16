الإسكان تطرح 1160 شقة سكنية بمدينتي العبور الجديدة وأسيوط الجديدة..غدا

تستعد وزارة الإسكان، متمثلة في هيئة المجتمعات العمرانية، لبدء إجراءات الحجز في الطرح الجديد من شقق الإسكان المتوسط، غدًا الأحد 17 ديسمبر الجاري، حيث تتوافر تلك الوحدات في مدينتي العبور الجديده وأسيوط الجديدة.

1160 وحدة سكنية كاملة التشطيب

وأعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن طرح 1160 وحدة سكنية كاملة التشطيب بمساحات تتراوح من ( 63م٢: 93م٢)، بمدينتي العبور الجديدة وأسيوط الجديدة.

التخصيص بنظام أسبقية الحجز الإلكترونى

وأوضح الدكتور عاصم الجزار، أن التخصيص بنظام أسبقية الحجز الإلكترونى (online)، كما أن شروط الطرح، وأسلوب الحجز، والمواقع والمساحات والأسعار وأسلوب السداد، سوف يتم إتاحتها على الموقع الإلكترونى لبنك التعمير والإسكان، اعتبارًا من غدًا الأحد 17/12/2023 عبر الرابط (www.hdb–reservation.com).