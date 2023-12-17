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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

تنفيذ 55 ألف وحدة سكنية جديدة بمبادرة "سكن لكل المصريين" | تفاصيل

وحدات سكنية جديدة
وحدات سكنية جديدة بمبادرة "سكن لكل المصريين"

تستعد وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية لتنفيذ ٥٥ ألف وحدة سكنية جديدة ضمن المرحلة السادسة من المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين - محور منخفضي الدخل، بمنطقة غرب المطار بمدينة أكتوبر الجديدة، والمقسمة لـ3 قطاعات (أ – ب - ج) بمساحات تتجاوز الـ3 آلاف فدان، بتكلفة إجمالية تصل إلى ٣١ مليار جنيه.

تنفيذ 55 ألف وحدة سكنية جديدة بمبادرة "سكن لكل المصريين"

ويأتي تنفيذ ٥٥ ألف وحدة سكنية جديدة في إطار سياسة الدولة نحو توفير المسكن الملائم، والحياة الكريمة للمواطنين بمختلف شرائح الدخل، وضبط العمران، والتخطيط الجيد لتنمية المناطق الحديثة، بجانب المساهمة في توفير فرص عمل بالمشروعات القومية التي تنفذها الدولة، حسب ما أعلنت وزارة الإسكان.

تم الانتهاء من أعمال الرفع المساحي

وأوضح المهندس محمد عبدالمقصود، رئيس جهاز أكتوبر الجديدة، أنه تم الانتهاء من أعمال الرفع المساحي بمواقع المرحلة السادسة من المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين، ودراسة التربة، وبدء أعمال الحفر والخرسانات للعمارات ببعض المواقع، بجانب تكليف الجهات الاستشارية المتخصصة، لمتابعة تنفيذ الأعمال طبقا للمواصفات الهندسية، لتحقيق الجودة المطلوبة .

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مدينة أكتوبر الجديدة تُعد محط أنظار الكثير من راغبي السكن

وأضاف المهندس محمد عبدالمقصود، أن مدينة أكتوبر الجديدة تُعد محط أنظار الكثير من راغبي السكن، أو الاستثمار بمنطقة غرب القاهرة الكبرى " غرب الجيزة "، نظراً لموقعها الجغرافي المتميز، وقربها من العديد من الطرق.

وأشار المهندس محمود مراد، نائب رئيس جهاز تنمية مدينة أكتوبر الجديدة، إلى أنه تم الانتهاء من تنفيذ ٥٨٥٦ وحدة سكنية جديدة ضمن المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين بمنطقة غرب المطار، ليصل إجمالي الوحدات المنفذة والجاهزة للتسليم بالمدينة إلى ١٦١٥٢ وحدة سكنية، كما يجري تنفيذ ٣٥ ألف وحدة سكنية بخلاف الـ٥٥ ألف وحدة الجديدة التي بدأ تنفيذها، ليصل عدد الوحدات الجاري تنفيذها بقطاعات منطقة غرب المطار إلى٩٠ ألف وحدة سكنية.

وأشار نائب رئيس الجهاز، إلى أنه تم ويجري تنفيذ عدد من المباني الخدمية التي يحتاج إليها قاطنو المدينة مستقبلا، والتي تشمل مدارس وحضانات، ووحدات صحية، وأسواقا تجارية، لافتا إلي أن الجهاز أنفق ما يقرب من مليار جنيه لتوفير المباني الخدمية بالمدينة، وكان لمنطقة غرب المطار النصيب الأكبر عن طريق تنفيذ  ٢٥ مبنى خدميا منها ناد اجتماعي علي مساحة 100 ألف متر بما يعادل 25 فدانا بالقطاع أ، بنسب تنفيذ تجاوزت الـ٦٠٪؜.

يشار إلى أنه تم صدور القرار الجمهوري رقم 77 لسنة 2017، بإنشاء مدينة  أكتوبر الجديدة، باعتبارها إحدى مدن الجيل الرابع، وتقع في محافظة الجيزة، وتبلغ مساحتها حوالي ١٠٠ ألف فدان، ومن المتوقع أن يقطنها ٨،١ مليون نسمة، وتقع على طريق الواحات من الكيلو 47 حتى الكيلو 72، ويحدها من الشمال محور الضبعة، ومن الشرق طريق الواحات والطريق الدائري الأوسطي، ومن الجنوب طريق القاهرة - الفيوم الصحراوي، ومن الغرب الطريق الدائري الإقليمي، كما تضم مناطق سكنية، وخدمية، وصناعية، وسياحية، وترفيهية، وتعليمية.

وتجاوزت الاستثمارات التي ضختها وزارة الإسكان لتنفيذ المشروعات السكنية منذ نشأة مدينة أكتوبر الجديدة حتى الآن الـ 19 مليار جنيه، لتنفيذ مشروعات سكنية لمحدودي الدخل، فضلا عن  قيمة ١١.٥ مليار جنيه، لتنفيذ أعمال البنية التحتية من مياه شرب، وصرف صحي، وكهرباء، وغاز طبيعي، واتصالات.

وحدة سكنية سكن لكل المصريين وزارة الاسكان 6 اكتوبر أكتوبر الجديدة

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