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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

خبير: توجه مصر نحو مشروعات الإسكان الأخضر اجتذب استثمارت أجنبية بنسبة 30%

المهندس طارق بهاء
المهندس طارق بهاء – الخبير العقاري

قال المهندس طارق بهاء – الخبير العقاري ، ساهم قطاع الاقتصاد الاخضر في  جذب إستثمارات اجنبيه للسوق العقاري المصري بنسبة تجاوزت ال 30 % إستثمارات أجنبية خلال ال 5 سنوات الأخيرة ، وذلك من خلال تنفيذ مشروعات الإسكات الأخضر ، وإجتذاب إستثمارات متعددة فيها ، علي إعتبار أن تلك الخطوة أصبحت توجها عالميا ، وهو ما إنعكس بلا شك علي رغبة العديد من الإستثمارات الاجنبية في الدخول لمصر للاستثمار في مثل تلك المشروعات.

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 تنفيذ وتصميم مشروعاتهم بما يتماشي مع فكر الاقتصاد الاخضر

ودعا بهاء في تصريحات خاصه لصدي البلد ، المطورين العقاريين بضرورة الاستفادة من هذه الفرصة وبدأ التوجه  نحو تنفيذ وتصميم مشروعاتهم بما يتماشي مع فكر الاقتصاد الاخضر ، وبما يحقق الاستدامة البيئية، وأشار بهاء ان توجه مصر نحو إنشاء وتدشين ماتسمي بالمدن المستدامة والصديقة للبيئة ، وفر بيئة عمل خصبة وصالح لمثل تلك النوع من الاستثمارات أن تدخل للسوق المصري، هذا بجانب أن مشروعات الإسكان الأخضر علي سياق التنفيذ والإنشاء تعد ذات تكلفة منخفضة ، ولعل ذلك مايمنح مشروعات الإسكان الأخضر ميزة نسبية كبيرة في الاستحواذ علي توجهات صناع العقار بإعتمادها خلال خطتهم للتطوير العقاري والعمراني في مصر الان.


تنفيذ مشروعات الإسكان الأخضر يحقق مكاسب اقتصادية عديدة

وذكر بهاء ،أن تنفيذ مشروعات الإسكان الأخضر يحقق مكاسب اقتصادية عديدة، لعل من أهمها توفير الطاقة،  حيث يعتمد الإسكان الأخضر على استخدام تقنيات ومواد توفر الطاقة وتقلل من استهلاكها، وذلك من خلال استخدام العزل الحراري والنوافذ ذات الزجاج المزدوج وأنظمة التدفئة والتبريد الفعالة لتقليل فواتير الطاقة، كما أن المباني الخضراء محط اهتمام كبير للمشترين والمستأجرين المهتمين بالاستدامة، حيث يمكن أن تزيد المباني الخضراء من قيمة العقارات وتجذب شريحة أوسع من العملاء المحتملين، كما يمكن أن تؤدي إلى تحسين سمعة المطورين والملاك في سوق العقارات.

زيادة في الوعي بالاستدامة البيئية 

وإسنكمل بهاء ،  أصبحت هناك زيادة في الوعي بالاستدامة البيئية والرغبة في العيش في بيئة صحية ومستدامة، و يبحث الكثيرون الأن عن المنازل والمباني التي توفر تكاليف تشغيل منخفضة وتلبي معايير الاستدامة، لذلك فإن تلبية هذا الطلب يمكن أن يؤدي إلى زيادة الاستثمار في مشروعات التنمية العمرانية الصديقة للبيئة ، هذا بجانب الدعم الحكومي، حيث تشجع الحكومة مشروعات العمارة الخضراء من خلال توفير حوافز وإعفاءات ضريبية للمطورين والمستثمرين في هذا القطاع. 

توفير تكاليف تشغيل منخفضة للمستأجرين والملاك

وإختتم  بهاء ، تحقق مشروعات التنمية العمرانية الصديقة للبيئة الاستدامة المالية من خلال توفير تكاليف تشغيل منخفضة للمستأجرين والملاك، وبالتالي  يمكن للمباني الخضراء تحقيق عوائد مالية أفضل على المدى الطويل، وهو ما يمكن للمستثمرين تحقيق عائد استثمار جيد وزيادة قيمة العقارات  ، كما قد توفر مشروعات العمارة الخضراء ميزة تنافسية للمطورين والمستثمرين، كما  تصميم المباني الخضراء وميزاتها المستدامة قد يجذب المشترين المحتملين ويساهم في زيادة حصة السوق وتحقيق عوائد مالية أفضل.

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