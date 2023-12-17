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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

صندوق الإسكان الاجتماعى: حصلنا على مليار و300 مليون دولار خلال 10سنوات

صدى البلد

قالت مي عبد الحميد، رئيس مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري، إن الوزارة حصلت على مليار و ٣٠٠ مليون دولار على مدار العشر سنوات الماضية.

و اشارت عبد الحميد، خلال مؤتمر إطلاق منصة "حافِز" للدعم المالي والفني للقطاع الخاص، إلى أن الوزارة تستهدف تعاون المستويات الادنى مع القطاع المصرفي، حيث أنه يتم العمل مع اكثر من ٣٠ بنك و شركة في قطاع التمويل العقاري.

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و اضافت، أن الوزارة تستهدف تشجيع القطاع الخاص من خلال العمل مع ٢٠٠٠ شركة خاصة، وهي تمثل نسبة ٩٨% من الشركات الموجودة بالسوق، موضحة أن ٦٥% من المستفيدين يتعاملوا مع القطاع المصرفي للمرة الأولى.

و لفتت إلى أن الوزارة تبني ٥٥ الف وحدة سكنية، و يتم التعاون مع شركات القطاع الخاص لبناء وحدات سكنية خضراء، مؤكدة على أن منصة "حافِز" ستقدم نتائج افضل. 

و انطلق منذ قليل مؤتمر إطلاق منصة "حافِز" للدعم المالي والفني للقطاع الخاص، وكذلك إعلان التقرير السنوي لوزارة التعاون الدولي لعام ٢٠٢٣، بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والعديد من رؤساء وممثلي شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين.

الإسكان الاجتماعي صندوق الإسكان الاجتماعى التمويل حاف ز

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