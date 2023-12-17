مدير إدارة حديقة الحيوان: عدد القطط لا يمكن حصره.. ولكنه انخفض بعد غلقها

عقب الدكتور يوجين ماريه، مدير إدارة حديقة الحيوان من التحالف المصري المسئول عن تطوير الحديقة على ما يثار عن تعامل التحالف المصري لتطوير حديقة "الحيوان" مع القطط التي كانت تعيش داخل حديقة الحيوان قائلاً: “ليست مشكلة هذه القطط ظاهرة موجودة في أي مدينة ولكن المشكلة السيطرة على عددها وربما هذه هي المشكلة الحقيقية لهذه القطط”.



وتابع: "عدد القطط في حديقة الحيوان يصعب حصره لكن العدد قل منذ إغلاق أمام العامة بعضها ترك الحديقة وقل عددها كثيراً لعدم توافر الاكل داخل الحديقة وربما كان يطعمهم بعض الناس على أسوار الحديقة".



ونفى في مداخلة هاتفية عبر برنامج "كلمة أخيرة"، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON: مأ اثاراه بعض السيدات أن القطط يتم وضعها في أقفاص وقتلها قائلاً : " هذا خطأ وعاري من الصحة تماماً هذه القطط إذا لم نسيطر على عددها وانتشارها ربما تؤثر على عدد الحيوانات الموجودة داخل الحديقة وربما تنشر جراثيم وطفيليات قد تنتقل لحيوانات الحديقة ".



وواصل: "لتقليل نشر هذه الجراثيم نستخدم أسلوب معين وهو أسلوب دولي وهو الأسلوب الذي نسيطر به على أعداد القطط في الحديقة للسيطرة على عددها".



وأشار إلى أنه ربما نحاول أن نعقم هذه القطط عبر تعقيم الذكور حتى لا تسبب مشكلات بتقليص تكاثرها، ولكي نحافظ على الحالة الصحية للحيوانات داخل الحديقة وهو تدخل خاضع لأسلوب علمي دولي ثم بعد التعقيم يتم إطلاقهم مرة أخرى : " وفي كل عام يتم تعقيم ما يستجد أو تطعيمهم حتى لا ينشروا هذه الامراض، مشدداً على أهمية إطعام تلك القطط قائلاً: " بالتأكيد يجب إطعامها نحن نطعمهم بأسلوب متوازن لكن إطعامهم من الخارج ربما يؤثر سلباً وهؤلاء السيدات يطعمن القطط بأطعمة غير مناسبة بما لا يفيد تلك القطط".



وكشف أن نمر من نوع "القط" قد قضى مصابا بفيروس نقل إليه عبر القطط المنتشرة في الحديقة، قائلاً : " النمر القط مات بفيروس نقلته تلك القطط وهذا صحيح ولم تكن منظومة التطعيم تسير بالشكل الجيد وحاولنا البحث في هذا ولم نصل إلى أي معلومة طبية محددة

أتم " تواجد هذه القطط شيء خطير وربما يتسبب في نقل أمراض ويؤثر على حجم وأعداد الحيوانات ي الحديقة.