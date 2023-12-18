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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

شركة Asus تؤكد موعد إطلاق هواتفها العملاقة ROG Phone 8

هواتف Asus ROG Phone
هواتف Asus ROG Phone 8

أكدت شركة Asus الموعد الرسمي لإطلاق مجموعة هواتفها المميزة Asus ROG Phone 8 والمخصصة للألعاب حيث ستضم الهواتف عددًا من المواصفات الكبيرة أبرزها أفضل معالج لهواتف الأندرويد في 2024. 

 

وبحسب موقع GSMArena فإن الحساب الرسمي لهواتف ROG على موقع Weibo الصيني  أعلن إطلاق هواتف ROG Phone 8 في 8 يناير في معرض CES في مدينة لاس فيجاس الأمريكية. 

   

كما أكد حساب ROG الرسمي أيضًا أن هواتف ROG Phone 8 سيتم إطلاقها في الصين في 16 يناير، وشارك الحساب مقطع فيديو تشويقيًا قصيرًا يُظهر شاشات ROG Phone 8 والتي ستحتوي على نوتش على شكل ثقب لأول مرة في السلسلة.  

وستحصل شاشة هواتف ROG Phone 8 على إطارات أنحف من طرازات هواتف ROG السابقة، كما ستحصل الكاميرا على ترقيات كبيرة منها ثلاثة مستشعرات مميزة، مع عدد من التقنيات والأوضاع الجديدة.  

 

ومن المتوقع أن تعمل هواتف ROG Phone 8 مع معالج من نوع Snapdragon 8 Gen 3 من شركة كوالكوم الأمريكية، وذاكرة وصول عشوائي تصل إلى 24 جيجابايت، وشحن بقوة 65 وات، ونظام تشغيل Android 14.

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