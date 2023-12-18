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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أخبار الفن: تصريح صادم من غادة عبدالرازق .. تفاصيل عزاء المخرج أحمد البدري

صدى البلد

نشر قسم الفن في موقع صدى البلد العديد من الاخبار العالمية والمحلية العامة عن أحمد البدري ويسرا:

 

بدء عزاء المخرج أحمد البدري .. وأشرف زكي أول الحاضرين

 

بدأ عزاء المخرج الراحل المخرج أحمد البدرى بمسجد الحامدية الشاذلية بمنطقة المهندسين.

 

شقيق أبوالليف.. مصطفى كامل وحلمي عبدالباقي يعزيان في عادل أنور وأحمد البدري

 

حرص كل من الفنان مصطفى كامل نقيب الموسيقيين والفنان حلمي عبد الباقي وكيل أول النقابة ورئيس لجنة القيد، على تقديم واجب العزاء في شقيق ابو الليف بمسجد الحامدية الشاذلية بمنطقة المهندسين، كما حرصوا أيضا على التواجد في عزاء المخرج أحمد البدرى بنفس المسجد .

 

لو جوزي مريض إيدز هموته| تصريح صادم من غادة عبدالرازق ..فيديو

 

كشفت الفنانة غادة عبد الرازق عن رد فعلها في حال أصيب زوجها بمرض الإيدز.

 

يسرا: كنت أرغب في العمل بالسلك الدبلوماسي .. وسعاد حسني غيرت حياتي

 

في حوار استثنائي وخاص مع الفنانة يسرا في جلسة أدارتها المنتجة والمخرجة ماريان خوري المدير الفني لمهرجان الجونة وبحضور عدد من صناع السينما والفنانين ومنهم يسري نصر الله وليلى علوي وإيناس الدغيدي وهنا شيحة وهدى المفتي، إلى جانب عمرو منسي المدير التنفيذي لمهرجان الجونة والمؤسس المشارك.

أحمد البدرى يسرا

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