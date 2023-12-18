أخبار الفن: تصريح صادم من غادة عبدالرازق .. تفاصيل عزاء المخرج أحمد البدري

نشر قسم الفن في موقع صدى البلد العديد من الاخبار العالمية والمحلية العامة عن أحمد البدري ويسرا:

بدأ عزاء المخرج الراحل المخرج أحمد البدرى بمسجد الحامدية الشاذلية بمنطقة المهندسين.

حرص كل من الفنان مصطفى كامل نقيب الموسيقيين والفنان حلمي عبد الباقي وكيل أول النقابة ورئيس لجنة القيد، على تقديم واجب العزاء في شقيق ابو الليف بمسجد الحامدية الشاذلية بمنطقة المهندسين، كما حرصوا أيضا على التواجد في عزاء المخرج أحمد البدرى بنفس المسجد .

كشفت الفنانة غادة عبد الرازق عن رد فعلها في حال أصيب زوجها بمرض الإيدز.

في حوار استثنائي وخاص مع الفنانة يسرا في جلسة أدارتها المنتجة والمخرجة ماريان خوري المدير الفني لمهرجان الجونة وبحضور عدد من صناع السينما والفنانين ومنهم يسري نصر الله وليلى علوي وإيناس الدغيدي وهنا شيحة وهدى المفتي، إلى جانب عمرو منسي المدير التنفيذي لمهرجان الجونة والمؤسس المشارك.