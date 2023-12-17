شقيق أبوالليف.. مصطفى كامل وحلمي عبدالباقي يعزيان في عادل أنور وأحمد البدري

حرص كل من الفنان مصطفى كامل نقيب الموسيقيين والفنان حلمي عبد الباقي وكيل أول النقابة ورئيس لجنة القيد، على تقديم واجب العزاء في شقيق ابو الليف بمسجد الحامدية الشاذلية بمنطقة المهندسين، كما حرصوا أيضا على التواجد في عزاء المخرج أحمد البدرى بنفس المسجد .



وتوافد كل من الفنان سليمان عيد والسيناريست عمرو محمود ياسين على عزاء شقيق المطرب ابو الليف الذي يقام بمسجد الحامدية الشاذلية بمنطقة المهندسين.

واستقبل الفنان ابو الليف والسيناريت ايمن بهجت قمر عزاء خاله الراحل الفنان عادل أنور شقيق ابو الليف بمسجد الحامدية الشاذلية بمنطقة المهندسين.

وكان المطرب نادر أبو الليف أعلن وفاة شقيقه عادل، في الساعات الأولى من صباح الجمعة الماضية، حيث نشر على صفحة التواصل الاجتماعى الفيس بوك قائلا: "توفي إلي رحمة الله أخي الفنان عادل أنور.. رجاء الدعاء له بالرحمة وقراءة الفاتحة على روحه.. شكرًا".



كما نعاه الشاعر أيمن بهجت قمر، قائلا: "لا حول ولا قوة الا بالله.. توفى خالي المقرب إلى قلبي الفنان عادل أنور.. جزء كبير من ذكرياتي مرتبط بيه رحمة الله عليه أرجو الدعاء والفاتحه".



عادل أنور هو ممثل ومؤلف ومخرج تلفزيوني، ولد في 9 يناير من عام 1965، وتخرج في المعهد العالي للفنون المسرحية في بداية ثمانينيات القرن العشرين، وشارك عادل أنور في عدد من المسلسلات الشهيرة أبرزها ليالي الحلمية، عملة نادرة، فلانتينو، العمدة هانم، فارس بلا جواد، العائلة وغيرها.



وكان من أبرز الأعمال التي شارك فيها مؤخرًا الفنان عادل أنور، ونالت إشادات النقاد والجمهور دور الدكتور عبد العزيز أحمد رئيس قسم الديناميكا والمركبات الفضائية في مسلسل فلانتينو بطولة عادل إمام وتأليف أيمن بهجت قمر.



وشيع أمس جثمان المخرج الراحل أحمد البدري من مسجد الحصري بمدينة السادس من أكتوبر، إلى مثواه الأخير، وحرص المخرج محمد فاضل والمخرج شريف عرفة والدكتورؤ أشرف زكي نقيب الممثلين، والمخرج أشرف فايق، والفنان محمد صلاح آدم، والفنان محمود عبد الغفار على الحضور وصلاة الجنازة عليه، بجانب الأهل والأصدقاء.