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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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أجندة تشريعية مزدحمة على طاولة مجلس النواب غدا| مشروع قانون نقابة التكنولوجيين.. و3 اتفاقات دولية

مجلس النواب
مجلس النواب

النواب يعقد جلسته غدا الثلاثاء.. ويناقش مشروع قانون نقابة التكنولوجين مشروع قانون نقابة التكنولوجين يساهم في إحداث تطور حقيقي بمنظومة التعليم التكنولوجي
3 اتفاقات دولية على طاولة النواب.. الأربعاء

 

يعقد مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي جلساته العامة بدءا من الثلاثاء القادم، وحتى الأربعاء الموافقين 19 و20 ديسمبر 2023، حيث تنتظره أجندة تشريعية مزدحمة، ونظر عدد من قرارات رئيس الجمهورية. 

وفيما يلي نرصد الملخص التوضيحي لجدول أعمال جلسات مجلس النواب يومي الثلاثاء والأربعاء 19 و20 ديسمبر 2023.

مشروعات قوانين 

 

مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون نقابة التكنولوجيين


يهدف مشروع القانون إلى إحداث تطور حقيقي وإيجابي في منظومة التعليم التكنولوجي من خلال تنظيم مهنة التكنولوجيين وجمع الخريجين تحت مظلة نقابية تعمل على تعزيز مكانتهم في سوق العمل وإرساء الثقة بين أعضائها، وصقلهم بالمهارات والمعارف والتقاليد اللازمة وفتح قنوات اتصال مباشرة مع مختلف الجهات ذات الصلة بغرض التسويق لهذه الفئة والتعريف بها، والحفاظ على مهنتهم وتطويرها وتقديم الخدمات الاجتماعية والصحية لهم.

مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية

مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة لوك اويل اوفرسيز ايجيبت ليمتد للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة تنمية غرب عش الملاحة بالصحراء الشرقية (ج.م.ع).

كما ينظر المجلس عدد من الاتفاقيات الدولية يوم الاربعاء وهم كالتالي:

 

1- قرار رئيس الجمهورية رقم 492 لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاقية "اليونسكو المنقحة بشأن الاعتراف بدراسات التعليم العالي وشهاداته ودرجاته العلمية في الدول العربية".


2- قرار رئيس الجمهورية رقم 404 لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاقية استضافة جمهورية مصر العربية لمركز التدريب الإقليمي التابع لاتحاد البريد العالمي والموقعة بتاريخ 11 مايو 2023.


3- قرار رئيس الجمهورية رقم 514 لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاقية "منحة المساعدة الفنية بشأن تحديد تدخلات التنمية الحضرية ذات الأولوية لتعزيز الاستثمارات والتطبيقات الذكية وسبل المعيشة في مدينة دهب".

مجلس النواب المستشار الدكتور حنفى جبالى جلسات مجلس النواب منظومة التعليم التكنولوجي الخريجين

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