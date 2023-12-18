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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

فستان كشف عن تاتو.. هيدي كرم تخطف الأنظار بمهرجان الجونة

صدى البلد

حرص نجوم الفن على حضور العرض الأول لفيلم  “آل شنب” الذي عرض اليوم ضمن فعاليات مهرجان الجونة في دورته السادسة.

وشاركت الفنانة هيدي كرم، جمهورها عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام إطلالتها على السجادة الحمراء.

وأثارت هيدي كرم الجدل، حول إطلالتها الجريئة التي كشفت عن التاتو الخاص بها على الساق.

ظهوت هيدي كرم، بإطلالة أنيقة ومميزة خطفت بها الأنظار مرتدية فستان ابيض مع البسيط من الاسود ذات فتحتين من الساق و كب مكشوف الصدر. 

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت على وضع المكيآج بلمسات البسيطة وترك شعرها منسدلا.

ومن أبرز نجوم الفيلم الذي حرصوا على الحضور، ليلى علوي، لبلبة، أسماء جلال، خالد سرحان، هيدي كرم والمخرجة كوثر بن هنية ، هنا شيحة، محمد كريم، إنجي كيوان، سينتيا خليفة، المخرجان كريم الشناوي وعمر الزهيري وتامر حبيب، ونسرين طافش.

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الفنانة هيدي كرم السجادة الحمراء هرجان الجونة هيدي كرم فعاليات مهرجان الجونة مهرجان الجونة فى دورته السادسة

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