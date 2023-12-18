فستان كشف عن تاتو.. هيدي كرم تخطف الأنظار بمهرجان الجونة

حرص نجوم الفن على حضور العرض الأول لفيلم “آل شنب” الذي عرض اليوم ضمن فعاليات مهرجان الجونة في دورته السادسة.

وشاركت الفنانة هيدي كرم، جمهورها عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام إطلالتها على السجادة الحمراء.

وأثارت هيدي كرم الجدل، حول إطلالتها الجريئة التي كشفت عن التاتو الخاص بها على الساق.

ظهوت هيدي كرم، بإطلالة أنيقة ومميزة خطفت بها الأنظار مرتدية فستان ابيض مع البسيط من الاسود ذات فتحتين من الساق و كب مكشوف الصدر.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت على وضع المكيآج بلمسات البسيطة وترك شعرها منسدلا.

ومن أبرز نجوم الفيلم الذي حرصوا على الحضور، ليلى علوي، لبلبة، أسماء جلال، خالد سرحان، هيدي كرم والمخرجة كوثر بن هنية ، هنا شيحة، محمد كريم، إنجي كيوان، سينتيا خليفة، المخرجان كريم الشناوي وعمر الزهيري وتامر حبيب، ونسرين طافش.

IMG_4136

IMG_4137