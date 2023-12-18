سامح الصريطي: أصبت بجلطة في القلب وشعرت بالموت

حل الفنان سامح الصريطي، ضيفا على الإعلامي "عمرو الليثي"، ببرنامج "واحد من الناس" على قناة "الحياة"، برفقة ابنته ابتهال.



وتحدث سامح الصريطي عن تجربة مرضه :" اصيبت بجلطة في القلب وشعرت بالموت والحمد لله عديت علي خير، وتأثرت بردود الأفعال وحجم الحب والدعم من الجميع".



ولفت إلى أن أهم أعماله الفنية على مستوى المسرح هى مسرحية "ذات الهمة "، وفى السينما ملاكى إسكندرية، وخيانة مشروعة والرهينة، وفى التليفزيون هناك شيخ العرب همام، يتربى فى عزو.





واسترسل:أول عمل قدمته " رمضان والناس" من أهم أعمالي الفنية..متابعا: دوري بمسلسل " ليالى الحلمية " كان اول عمل يتعرض عليا وشخصية حلمى خليف وكنت خائف ومعترض على هذا الدور





