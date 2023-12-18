تحدت واشنطن وسيول وطوكيو.. الصين تعلن موقفها من إطلاق كوريا الشمالية صاروخا باليستيا

أكد وزير الخارجية الصيني، وانج يي، اليوم الاثنين، دعم بلاده “الثابت” لكوريا الشمالية بعد إطلاق بيونج يانج صاروخا باليستيا جديدا يؤجج التوترات في شبه الجزيرة الكورية.

ووفقا لوكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس"، قال وانج لي ،خلال لقاء الاثنين في بكين مع نائب وزير الشؤون الخارجية الكوري الشمالي باك ميونج هو، إنه: "أمام الاضطرابات المسجلة على الصعيد الدولي لطالما تبادلت الصين وكوريا الشمالية الدعم الثابت والثقة".

وذلك حسبما جاء في ملخص للقاء أصدرته وزارة الخارجية الصينية.

وكان الجيش الكوري الجنوبي قد أعلن، اليوم الإثنين، إطلاق كوريا الشمالية لصاروخ باليستي غير محدد الاتجاه.

أدان الجيش الكوري الجنوبي، اليوم الاثنين، بشدة استفزازات كوريا الشمالية المتهورة عقب إطلاقها لصاروخ باليستي.

وقال الجيش الكوري الجنوبي: "كوريا الشمالية ستكون مسؤولة عن أي عواقب ناجمة عن استفزازاتها الخطيرة".

فيما قالت وزارة الدفاع اليابانية إن كوريا الشمالية أطلقت ما يمكن أن يكون صاروخا باليستيا.

قال مسؤول حكومي ياباني، إن الصاروخ الباليستي الذي أطلقته كوريا الشمالية، اليوم الاثنين، هو صاروخ من طراز ICBM يبلغ مداه أكثر من 15 ألف كيلومتر (9300 ميل) ويمكن أن يصل إلى أي مكان في الولايات المتحدة.

وأدلى نائب وزير الدفاع البرلماني شينغو مياكي بهذه التصريحات للصحفيين، مضيفا أن الصاروخ طار لمدة 73 دقيقة تقريبا.

ونددت الولايات المتحدة بالتجربة التي أجرتها كوريا الشمالية، اليوم الإثنين، على صاروخ باليستي ووصفتها بأنها تشكل تهديدا لجيرانها.



وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إن "عمليات الإطلاق هذه تنتهك العديد من قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة شأنها شأن عمليات إطلاق الصواريخ الباليستية الأخرى التي أجرتها بيونج يانج هذا العام".