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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

هيدي كرم بإطلالة مميزة على إنستجرام| شاهد

هيدي كرم
هيدي كرم

شاركت الفنانة هيدي كرم، أحدث إطلالتها،  عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.


 وظهرت هيدي كرم بإطلالة جذابة وأنيقة، مرتديه فستان بالون الابيض في الاسود مع بنطال جينز وتركت خصلات شعرها كيرلي فوق كتفيها، ووضعت مكياجًا ناعما ليبرز جمالها، واللون الأحمر في الشفاه.


 

أحدث أعمال هيدي كرم

ومن ناحية أخرى، هيدي كرم تستعد لعرض أحدث أعمالها السينمائية فيلم "آل شلبي" والذي تشارك خلاله في البطولة برفقة الفنانة سوسن بدر وليلى علوي ولبلبة وهو يدور حول 4 شقيقيات يواجهن ظروفهم العائلية مع تطور الأحداث بينهن.


 

آخر أعمال هيدي كرم في السينما

ويذكر أن آخر أعمال هيدي كرم في السينما هو فيلم "البعض لا يذهب للمأذون مرتين"، والفيلم من بطولة النجم كريم عبدالعزيز والفنانة دينا الشربيني، وماجد الكدواني، بيومي فؤاد، أحمد حلاوة بالإضافة إلى نخبة مميزة من النجوم والفنانين.

أحمد حلاوة اعمال هيدي كرم البعض لا يذهب للمأذون مرتين الاختيار 3 الفنانة دينا الشربيني الفيديوهات النجم كريم عبدالعزيز في شهر رمضان

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