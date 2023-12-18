هل تستقيل الحكومة بعد إعلان اسم الرئيس اليوم؟ أستاذ قانون دستوري يُجيب

كشف راضي عبد المعطي أستاذ القانون الدستوري، مصير الحكومة المصرية بعد إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية وإعلان اسم الرئيس اليوم.

وقال راضي عبد المعطي في حواره مع الإعلامية رشا مجدي في برنامج " صباح البلد" المذاع على قناة " صدى البلد"، :" لا يوجد نص دستوري يلزم الرئيس بإجراء تغيير أو تعديل حكومي بعد تولي رئاسة الحكم".

وأضاف راضي عبد المعطي:" من صلاحيات الرئيس اختيار التوقيت الملائم لإجراء تعديل او تغيير وزاري ".

وتابع راضي عبد المعطي:" لا يوجد نص إلزامي للرئيس المنتخب باتخاذ إجراء للتعديل الوزاري او تغيير الحكومة بعد الفوز بالانتخابات الرئاسية".

ولفت راضي عبد المعطي :" الانتخابات الرئاسية المصرية تعتبر نموذج يدرس للعالم بأكمله ".