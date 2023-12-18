عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

هل تستقيل الحكومة بعد إعلان اسم الرئيس اليوم؟ أستاذ قانون دستوري يُجيب

صدى البلد

كشف راضي عبد المعطي أستاذ القانون الدستوري، مصير الحكومة المصرية بعد إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية وإعلان اسم الرئيس اليوم.

 

أستاذ قانون دستوري: المصريون أبهروا العالم بالمشاركة الكثيفة في الانتخابات الرئاسية

صدى البلد تعلن مفاجأة سارة للمشاهدين بشأن موعد إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية

وقال راضي عبد المعطي في حواره مع الإعلامية رشا مجدي في برنامج " صباح البلد" المذاع على قناة " صدى البلد"، :"  لا يوجد نص دستوري يلزم الرئيس بإجراء تغيير أو تعديل حكومي بعد تولي رئاسة الحكم".

 

وأضاف راضي عبد المعطي:" من صلاحيات الرئيس  اختيار التوقيت الملائم لإجراء تعديل او تغيير وزاري ".

 

وتابع راضي عبد المعطي:" لا يوجد نص إلزامي للرئيس المنتخب باتخاذ إجراء للتعديل الوزاري او تغيير الحكومة  بعد الفوز بالانتخابات الرئاسية".

 

ولفت راضي عبد المعطي :"  الانتخابات الرئاسية المصرية تعتبر نموذج يدرس للعالم بأكمله ".

الحكومة الرئيس الانتخابات الانتخابات الرئاسية اخبار التوك شو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انخفاض مفاجئ فى أسعار الأرز.. اعرف الكيلو وصل كام؟

انتهاء أزمة السكر رسميًا.. الكيلو يهبط 20 جنيها دفعة واحدة بعد تحرك الحكومة

200 جنيه|هبوط مفاجئ يضرب الذهب بعد الارتفاع الجنوني.. وهذا سعر عيار 21 الآن

لاعب تونس السابق يعلن مفاجأة لأول مرة عن مهاجم الأهلي موديست

بعد القبض على المحتكرين| مفاجأة في أسعار السكر والبصل بالأسواق.. تفاصيل

اعرف هتقبض كام؟.. الحكومة تجهز مفاجأة لـ11 مليون مواطن والتنفيذ خلال أيام

بالأرقام والمواعيد| جدول زيادة المعاشات رسميا والحد الأدنى لأجور القطاع الخاص.. اعرف مرتبك

الانقلاب الشتوي ينذر بتقلبات جوية.. بيان مهم من الأرصاد عن طقس الاثنين

ترشيحاتنا

زلزال يضرب ولاية في شمال تركيا

الأهلي يكشف أخر تطورات الحالة الصحية للعامري فاروق

بحث امتداد الخط الرابع لـ مترو الأنفاق 4.5 كيلو متر جنوب 6 أكتوبر

في تمام الثانية.. إعلان اسم رئيس الجمهورية رسميًا في مؤتمر صحفي للهيئة الوطنية

أبو الغيط : لن تنجح إسرائيل في نكبة ثانية للفلسطينيين

محمد شوقي: اختلفت مع جوزيه لكنه شخص واضح ولا يخلط المواقف


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ياسمين الخطيب تحتفل بالكريسماس بالبيجامة واللكلوك| شاهد

طليقة الفيشاوي تشعل السوشيال ميديا مع زوجها الجديد| شاهد

ابتعد عن شرائه فورا.. نوع ملح بالأسواق يصيبك بالفشل الكلوي

بالأرقام والمواعيد| جدول زيادة المعاشات رسميا والحد الأدنى لأجور القطاع الخاص.. اعرف مرتبك

فيديو

يرتجفون خوفًا.. شاهد رد فعل الجنود الإسرائيليين أثناء مداهمتهم حفرة بالأرض| فيديو

سقوط نتنياهو | سيناريوهات مهمة.. وتوقعات بانتهاء الحرب على غزة

مفيش استثناءات .. زيادة الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص

زيادة جديدة في المعاشات | اعرف هتقبض كام ؟!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

يسرا نصرالله

يسرا نصرالله تكتب: علمتني فلسطين

نهال علام

نهال علام تكتب: الانتخابات الرئاسية

حسام الفقي

حسام الفقى يكتب: آخر جيل قبل السوشيال ميديا

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: نظيف اليد مرفوع الجبين عشت.. ورحلت

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: وليد الفراج.. لا تتوقف

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الحياة بين الصعوبات والانفراجات

هالة الحلفاوي

هالة الحلفاوي تكتب: عام جديد.. أمل جديد

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: المُتيّم بالذكرى

اﻟﻤﺰﻳﺪ