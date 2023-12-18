وصول 43 جهاز فريزر لدعم منظومة تبريد الطعوم والأمصال بسوهاج

في إطار جهود محافظة سوهاج بالتعاون مع وزارة الصحة لدعم القطاع الصحي بالمحافظة، بالتوازي مع توجهات القيادة السياسية، و اهتمام الدولة، بتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، وخاصة في القطاع الصحي، أعلنت مديرية الشئون الصحية بالمحافظة، عن وصول عدد 43 جهاز فريزر "vest frost ".

محافظة سوهاج

وذلك دعمًا لمنظومة تبريد الأمصال والطعوم بالمحافظة، ورفع كفاءة العمل بها، وأوضح الدكتور أحمد أبو هاشم وكيل وزارة الصحة بسوهاج أنه سيتم توزيع أجهزة الفريزر الواردة مؤخراً على الإدارات التي تحتاج لها.

وفقًا لخطة قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة؛ لتطوير منظومة سلسلة التبريد ورفع كفاءتها، مشيرا إلى أنه تم أيضا تدعيم منظومة التبريد بالمحافظة في فبراير الماضي بـ3459 جهازا، منها:" ثلاجات، وأجهزة ديب فريزر أفقي، و رأسي، ومثبتات تيار، وايس بوكس بأحجام وسعات لترية مختلفة، وأكياس تبريد، وحوامل طعوم".