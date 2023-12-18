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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

انطلاق مؤتمر مناقشة تطورات الجينات الوراثية بمستشفى الأورام بالأقصر.. الخميس المقبل

صدى البلد

أعلنت مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالمجان، انطلاق أعمال « الوراثة والجينات الوراثية - 2023  » ، وهو المؤتمر الأول في صعيد مصر  تحت رعاية المستشار مصطفي ألهم - محافظ الأقصر، ويقام المؤتمر بالتعاون والتنسيق مع مبادرة اكسر عجزك ومع جمعية اللؤلؤ المكنون في محافظة الأقصر.

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وأكد الدكتور هانى حسين، المدير التنفيذي لمستشفيات شفاء الاورمان ، أن المؤتمر يأتي انطلاقا من أهتمام الباحثين والمهتمين بعلم الوراثة والجينات الوراثية بالتعرف علي الجينوم البشري والمؤشرات الجينية وأهميتها في تشخيص وعلاج الأمراض ذات الخلفية الوراثية، مؤكدا على أن المؤتمر هو الأول من نوعه في صعيد مصر.

واضاف أن المؤتمر يتم بالتعاون والاشراف الطبي لعدد من الهيئات الطبية وهم: التامين الصحي الشامل، الهئية العامة للرعاية الصحية،مستشفى شفاء الاورمان،  نقابة الصيادلة، ويشارك في المؤتمر، مجموعة مميزة من العلماء والباحثين لمنافشة المؤثرات الجينية وأهميتها في تشخيص وعلاج الأمراض ذات الخلفية الوراثية.

ورحب  محمود فؤاد الرئيس التنفيذي لمؤسسة شفاء الأورمان، باقامة المؤتمر فى الاقصر بمشاركة مجموعة من الباحثين ، مشيرا أن المؤتمر سيتناول النمط الغذائي والبيئي وتفاعلهما مع الجينات وارتباط ذلك في حدوث مختلف الأمراض، إلى جانب تناول آخر التطورات العلمية في هذا المجال والتى تساهم في رفع نسب الشفاء للمرضي في صعيد مصر.

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