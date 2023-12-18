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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

خالد الغندور يكشف توقعاته لمواجهة الأهلي وفلومينينسي

صدى البلد

علق خالد الغندور نجم الزمالك والمنتخب السابق، علي مباراة الأهلى مع  فلومينينسي البرازيلي عبر حسابه الشخصي عليموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب الغندور :"توقعاتي  المباراة هتروح لوقت إضافي و قد تصل لضربات جزاء".
 

موعد مباراة الأهلي وفلومينينسي

يستعد الأهلى لمواجهة فلومينينسي البرازيلي بطل أمريكا الجنوبية على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية "الجوهرةالمشعة"، ضمن مباريات نصف نهائي كأس العالم للأندية.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الأهلى فلومينينسي البرازيلي، في الثامنة مساء اليوم الاثنين 18 ديسمبر 2023، والتاسعة مساء بتوقيت السعودية.

وسيلتقي الفائز من هذه المباراة في النهائي مع الفريق الفائز من مباراة مانشستر سيتي وأوراوا اليابانى، التي ستقام مساء الأربعاء 20 ديسمبر.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وفلومينينسي

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن إذاعة بطولة كأس العالم للأندية عبر شبكة القنوات الرياضية السعودية ssc،كما سيتم بث المباريات بشكل مباشر عبر منصات فيفا الرقمية.

وفيما يلي تردد قنوات الرياضية السعودية SSC:

عرب سات (بدر 26 شرق)

التردد: 12418 و12380

الاستقطاب: أفقي H

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

القنوات المفتوحة لمباراة الأهلي وفلومينينسي

بخلاف قناة SSC السعودية، من المتوقع نقل مباراة الأهلى وفلومينينسي البرازيلي عبر 3 قنوات مفتوحة، وهي:

قناة Varzesh HD

قمر صناعي: إنتل سات 62 شرق

التردد: 11555

الاستقطاب: رأسي V

معدل ترميز 30000

قناة Football HD

قمر صناعي: الياه سات

التردد: 11785

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

قناة CBC Sport HD

قمر صناعي: Europe*Star 1

التردد: 11135

الاستقطاب: أفقي H

الترميز: 27500

اتحاد الدولي لكرة القدم فيفا الأهلي وفلومينينسي القنوات الناقلة لمباراة فلومينينسي البرازيلي مباراة الأهلي وفلومينينسي

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