محافظ الدقهلية ورئيس الرقابة الإدارية يتفقدان مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة

قام الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية يرافقه اللواء عمرو ابوطالب رئيس هيئة الرقابة الإدارية بالدقهلية وأعضاء اللجنة المشكلة تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية بتفقد والتفتيش علي مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالمحافظة للتأكد من جاهزيتها لإدارة الأزمات والكوارث بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية وربطها بكافة مراكز الأزمات بالوحدات المحلية للمراكز والمدن والاحياء ومديريات الخدمات وشركات وقطاعات المرافق .

كما قام " المحافظ " و "رئيس هيئة الرقابة الإدارية بالدقهلية " وأعضاء اللجنة بالتفتيش وتفقد اصطفاف المعدات الهندسية للمراكز والمدن والاحياء وشركة مياه الشرب والصرف الصحى للوقوف علي مدي استعداد وجاهزية أجهزة المحافظة لمجابهة الأزمات والكوارث والسيطرة عليها في حالة وقوعها .

حيث قامت اللجنة المشكلة بتوجيهات رئيس الجمهورية بالتفتيش علي مركز الشبكة الوطنية من خلال إجراء أكثر من بيان عملي لمجابهة الأزمات والكوارث للتأكد من مدي استعداد العاملين بالشبكة وكيفية التعامل مع الحدث من خلال التنسيق مع كافة الجهات المعنية مع مراعاة الوقت بين وقوع الحدث والسيطرة عليه والتعامل معه ، كما قاموا بالتفتيش والمرور علي جميع المعدات الهندسية في ارض الاصطفاف لمراجعة حالتها الفنية والتأكد من جاهزيتها لمجابهة أي أزمة أو كارثه قد تقع .

وأوضح " مختار " بأن الشبكة الوطنية بالمحافظة يتم ربطها بمنظومة كاميرات تحتوي علي 176 كاميرا منهم 90 كاميرا ثابته و 86 كاميرا متحركة لربط جميع عناصر الطوارئ والمرافق الحيوية كهيئات ( الإسعاف والرعاية الصحية وقطاعات البترول والكهرباء وأجهزة النجدة والمرور والحماية المدنية ) بمركز الشبكة بالمحافظة لتلقي بلاغات الطوارئ بأنواعها المختلفة من المواطنين والتعامل السريع معها لتفادي تفاقم الأزمات.

وصرح " المحافظ " بأن إجمالي عدد المعدات بالوحدات المحلية بنطاق المحافظة بلغت 1,171 معدة متنوعة ما بين لوادر وحفارات واوناش وسيارات قلاب وسيارات كسح مياه أمطار ومكنسيات وهما كالتالي ( 37 سيارة سوزوكي قلاب نصف طن - 222 سيارة حمولة 5 طن قلاب ماركة ميتسوبيشي شيفروليه - 71سيارة حمولة 10 طن قلاب ماركة مرسيدس و مان وايفكو وفورد وهينو - 36سيارة حمولة 20 طن ماركة مرسيدس وسكانيا - 49 مكبس سعة ٢٠م٣ - ١٦م٣ - ٦م٣ ماركة هيونداي ومرسيدس وايفكو وميتسوبيشي - 51 سيارة كسح وشفط المياة سعة ١٠م٣ - ٤م٣ ماركة مرسيدس ومان وميتسوبيشي - 30 سيارة كهرباء ارتفاع 12 م و 14م ماركة شيفروليه وميتسوبيشي - 141 لودر مفصلي وزاحف ماركة كاتربيلر وكوماتسو وبوب كات - 3 جريدر ماركة كاتربيلر وفولفو - عدد 2 ونش تيلسكوبي حمولة 40 طن و 20 طن ماركة لبهير ألماني وأمريكي - 2 حفار دقاق 30 طن و 14 طن ماركة دوسان - 17 مكنسة ماركة برودسون - 362 جرار بمقطورة ماركة بيلاروس وروماني - 148 مقطورة كسح وشفط المياه سعة 4م3 ) .

كما صرح " مختار " بأن إجمالي عدد معدات شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالدقهلية بلغت 315 معده متنوعه ليصبح إجمالي عدد المعدات بالدقهلية 1,486 معده وتشمل معدات الوحدات المحلية ومعدات شركة مياه الشرب والصرف الصحى.

وأشار " مختار " إلي أنه تم شراء معدات جديدة خلال ال 4 سنوات الماضية للوحدات المحلية بنطاق المحافظة بمبلغ وقدره نصف مليار جنيه من الخطة الاستثمارية للمحافظة تشمل معدات متنوعة ما بين سيارات قلاب واوناش وزاحف ومكنسيات وسيارات كسح امطار وغيرها ، بالإضافة إلي صيانة كافة معدات الحملة الميكانية بالوحدات المحلية.

وأشار " المحافظ " الي أن الدقهلية علي أتم استعداد لمجابهة الأزمات والكوارث بفضل قوتها البشرية وما تمتلكه من معدات هائلة بمختلف أنواعها منها معدات إنقاذ ومعدات كسح لمياه الأمطار ومعدات لرفع التراكمات .

FB_IMG_1702902555840

FB_IMG_1702902550373

FB_IMG_1702902523440

FB_IMG_1702902514680

FB_IMG_1702902501756