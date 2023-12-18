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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

حزب المصريين الأحرار: فوز السيسي بالانتخابات يؤكد تمسك الشعب بمواصلة بناء الدولة

الرئيس السيسى
الرئيس السيسى

هنأ حزب المصريين الأحرار برئاسة الدكتورعصام خليل، الرئيس عبد الفتاح السيسي فوزه الساحق في ماراثون الانتخابات الرئاسية والتي جاءت تعبيرًا جليا عن محبة واعتزاز الشعب بالقائد والزعيم.

كما توجه الحزب فى بيان صحفى، بالتحية والاعتزاز إلي شعب مصر العظيم الذى استطاع ان يُثبت دومًا أنه المٌعلم والبطل وصائب الأختيار والذى سّطر ملحمة جديدة تُضاف للسجلات الحافلة بالانتصارات، حيث وقف الملايين امام صناديق الأقتراع ليقول في اقتراع ديمقراطي أن السيسي وحده صوت الشعب عابر الحدود ونبراسًا علي عزة وشموخ واصالة دولة الحضارة.

وتابع: أنه وسط اجواء وطنية يعلوها احتفال المصريين في ربوع الجمهورية من أسوان وحتي السلوم بالفوز الساحق والمؤكد للرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية لفترة جديدة اصطف الجميع على قلب رجل واحدًا وطريق واضح مهدها 30 يونيو المجيدة وامتداها وثمارها الجمهورية الجديدة بطلها الشعب المصري وقائدها رئيسًا مخلصًا لبلاده وشعبه.

وأكد حزب المصريين الأحرار أن نتائج الاستحقاق الدستوري يجسد عمليَا تمسك الشعب بالقيادة حتي يواصل بنيان دولة قوية علي أساس الكفاح والنجاح والحماية والبناء ولاتعرف المواربة أو الخذلان؛ وإصرار الشعب علي اجتياز الصعاب مع رجل المرحلة صاحب السمات والمواصفات التي تعبر ببلادنا إلي بر الأمان .

واختتم بيانه قائلا:"سيادة الرئيس نعاهدكم بأن نظل دوماً خلفكم، متمنيًا لمصر الخير والازدهار تحت قيادتكم الحكيمة، مؤيدين لسياستكم التى نحن على يقين بأنها سوف تدفع مصر إلى الأمام، لتتبوء المكانة اللائقة قائدة في المنطقة وبوابة للقارة الافريقية وحصن لكل اشقائها، وفقكم لله وأعانكم على قيادة مصر، ومتعكم بموفور الصحة والعافية".

حزب المصريين الاحرار الرئيس عبد الفتاح السيسي الانتخابات الرئاسية صناديق الاقتراع الاستحقاق الدستورى

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