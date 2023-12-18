احتفالات في ميدان مصطفى محمود بعد فوز السيسي بانتخابات الرئاسة.. صور

امتلأ ميدان مصطفى محمود بالمهندسين، بالمواطنين الذين خروجوا احتفالًا بفوز الرئيس عبد الفتاح السيسي بولاية رئاسية جديدة.

وحمل المواطنون صورًا للرئيس عبد الفتاح السيسي، وأعلام مصر، وسط ترديد الهتافات المعبرة عن فرحتهم بفوزة بولاية رئاسية ثالثة.

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، فوز المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى رمز النجمة، برئاسة جمهورية مصر العربية بإجمالي أصوات 39 مليون 702 ألف، 451 صوتًا.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات، أعلنت في بيان صادر عنها، أنها لم تتلق أية طعون من المرشحين في الانتخابات الرئاسية أو وكلائهم، على القرارات الصادرة من اللجان العامة بشأن عملية الاقتراع، خلال الموعد المقرر لهذا الإجراء، والمُحدد في الجدول الزمني للعملية الانتخابية طيلة الخميس الماضي الموافق 14 ديسمبر الجاري.

