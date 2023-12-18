العاملون بالاتصالات: نسبة التصويت بالانتخابات الرئاسية تعبر عن حب جارف للرئيس السيسي

هنأ محمد حنفي رئيس النقابة العامة للاتصالات الرئيس عبد الفتاح السيسي بفوزه في الانتخابات الرئاسية، بنسبة تصويت هي الأعلي في تاريخ مصر معبرة عن وعي شعبي و حب وتأييد الشعب المصري للرئيس.

وأضاف: نعبر عن دعمنا الكامل لقراراته ومبادراته إن تمتعنا بقيادة قوية وثابتة مثل الرئيس السيسي له تأثير إيجابي على صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر، حيث أنه يشجع على التطوير والابتكار في هذا المجال الحيوي.

وشدد: نحن نثق تمامًا في قدرات الرئيس السيسي على العمل على تحقيق الازدهار والاستقرار الاقتصادي في مصر، وتعزيز التعاون مع دول العالم وتعزيز المكانة الإقليمية لمصر. نحن على استعداد للعمل بجد لدعم رؤيته والعمل مع شركائنا في المجتمع المصري لتحقيق رؤية مستقبلية مشرقة للقطاع في بلادنا.

واختتم: نتمنى أن يكون لدينا فترة رئاسية ناجحة ومزدهرة تحت قيادة الرئيس السيسي، ونعلن استعدادنا الكامل للمساهمة في بناء مستقبل أفضل لمصر وشعبها.