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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

رئيس النواب يهنئ الشعب بإعلان فوز السيسى بالولاية الثالثة لحكم مصر

المستشار الدكتور
المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب

تقدم المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب باسمه وباسم أعضاء مجلس النواب بخالص التهنئة مقرونه بأسمى آيات الشكر والتقدير للشعب المصري العظيم الذي قدم ملحمة وطنية من الإصطفاف الوطني الصادق ليؤكد للعالم كله أن الشعب المصري بجميع فئاته يقف خلف قائده داعماً لمسيرته نحو البناء.

مؤكدا فى بيان صحفى له أن المواطنين الذين خرجوا بالملايين حريصون على الإدلاء بأصواتهم لانتخاب رئيسهم أثبتوا وبحق أنهم على قدر كبير من تحمل المسئولية والوعي الفكري وقدموا صورة مضيئة للديموقراطية والحرص على بناء المستقبل.

كما وجه رئيس مجلس النواب خالص التهنئة القلبية للرئيس عبدالفتاح السيسي لتوليه رئاسة مصر لفترة تاليه داعياً الله العلي القدير أن يعينه على ما حُمل، وأن يكون التوفيق والسداد حليفيه دائما.

كما وجه التحية والتقدير لقضاة مصر الذين أداروا العملية الانتخابية بجميع مراحلها بمنتهى المهنية والمصداقية.

المستشار الدكتور حنفى جبالى الشعب المصري رئيس مجلس النواب قضاة مصر المسئولية

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