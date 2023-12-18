حزب الوفد يهنئ الرئيس السيسي.. ويؤكد: خاض معارك البناء وحارب الإرهاب

أصدر حزب الوفد بيانا إعلاميا أكد خلاله أنه يتقدم بخالص التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لفوزه باكتساح فى انتخابات رئاسة الجمهورية ٢٠٢٤ - ٢٠٣٠ كما يهنئه على ثقة جموع الشعب المصري في ربوع البلاد بتوليه زمام الأمور خلال المرحلة الحاسمة التي يمر بها الوطن وتشهدها المنطقة والعالم.



وأكد حزب الوفد في بيانه ثقته الكاملة في الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي خاض العديد من معارك البناء والتنمية ومحاربة الإرهاب خلال السنوات العشر الماضية لتتبوأ مصر مكانتها المرموقة بما يليق بحضارتها ووضعها الإقليمي.

وشدد حزب الوفد على أنه سيعود إلى دوره الفاعل في المعارضة الوطنية التي تسخر كافة جهودها وامكانياتها لخدمة الوطن والمصربين وتكون أحد الأعمدة الرئيسية في دعائم الجمهورية الجديدة.



وجدد حزب الوفد الثقة في الرئيس عبد الفتاح السيسي بما يبذله من جهود كبيرة في حماية الجبهتين الداخلية والخارجية واتخاذ ما يراه من إجراءات مناسبة لحماية حدود البلاد مما يتربص بها من مخاطر.. عاشت مصر

وأعلن مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار حازم بدوى فوز المرشح عبد الفتاح السيسى فى الانتخابات الرئاسية 2024، بنسبة 89.6% وتوليه منصب رئاسة الجمهورية لولاية جديدة.

جاء ذلك فى المؤتمر الصحفى الذى عقده مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار حازم بدوى بقاعة المؤتمرات بمدينة نصر، للإعلان عن نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024، وذلك في ضوء ما تقدم ذكره وما يتضمنه الجدول الزمني للعملية الانتخابية.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات، اعلنت في بيان صادر عنها، أنها لم تتلق أية طعون من المرشحين في الانتخابات الرئاسية أو وكلائهم، على القرارات الصادرة من اللجان العامة بشأن عملية الاقتراع، خلال الموعد المقرر لهذا الإجراء، والمُحدد في الجدول الزمني للعملية الانتخابية طيلة الخميس الماضي الموافق 14 ديسمبر الجاري.