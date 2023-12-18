رئيس حزب الحركة الوطنية مهنئا السيسي: جاء بإرادة شعبية

وجه اللواء رؤوف السيد علي رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية التهنئة إلي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمناسبة فوزه في انتخابات رئاسة الجمهورية وتوليه مسئولية الحكم لفترة رئاسية جديدة مشدداً علي اهمية ما تعيشه مصر الان من أجواء ديمقراطية ومناخ مفعم بالأمل والطموح لدي كافة الفاعلين في المشهد السياسي آملين ان تحمل الأيام القادمة مزيد من الاحتواء وفتح المجال العام أمام كافة التيارات السياسية كي تمارس عملها بحرية وديمقراطية بدون إقصاء أو تهميش لأحد فجميعنا يقف في خندق الوطن لا أفضلية لهذا أو ذاك .

وأضاف رئيس الحركة الوطنية المصرية في بيان صحفي صدر عنه منذ قليل ان مشهد تدفق الناخبين على لجان الانتخابات لاختيار رئيس مصر كان كاشفاً لحقائق كثيرة حول معدن هذا الشعب العظيم الذي تجده وقت الشدائد مسانداً وداعماً لدولته وقياداتها ومؤسساتها مشيراً إلي ان نتيجة الانتخابات الرئاسية جاءت انعكاساً واضحاً لشعبية السيسي وبرهان على وجود إرادة جماهيرية تري في السيسي المنقذ ورجل المرحلة الذي لابد وان يستكمل مسيرته في بناء الدولة وترسيخ قواعد الجمهورية الجديدة لذا فإن استمرارية بقاءه في الحكم مرتبطة بإرادة جماهيرية ومشروعات قوميه عملاقة تحتاج إليه كي يستكملها ويصل بالدولة الي بر الأمان .

وأضاف رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية ان مصر محاطة بظروف إقليمية صعبة ومحيط دولي ملتهب وتحديات جسيمة علي حدودنا الأربعة شمالاً وجنوباً وشرقاً وغرباً الي جانب أوضاع داخلية متأثرة بالأوضاع والتقلبات الدولية بما يقتضي معه بالضرورة رئيس ذو مواصفات وقدرات خاصة يمتلك من المعلومة والخبرة والجرأة والرشد بما يمكنه من إدارة شئون البلاد إدارة رشيدة تنجو بها من كل هذه التقلبات والتحديات والمخاطر وأعتقد ان الرئيس السيسي هو القائد الذي تتوافر فيه كل هذه المواصفات والمعايير .

وأختتم اللواء رؤوف قائلاً : نأمل ان يوفق الله رئيس مصر وان يعينه علي ما أسند اليه من مهام جسيمة فوضه فيها الشعب ومنحه توكيل رسمي عام أمام الدنيا كلها ليتولى أموره ويدير شئونه انطلاقاً من ثقة وحب وتأييد تم ترجمتها في صناديق الانتخابات .