أسامة الأزهري يهنئ الرئيس السيسي بفوزه في الانتخابات الرئاسية 2024

قدَّم الدكتور أسامة الأزهري، أحد علماء الأزهر الشريف، خالص التَّهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيسِ الجمهوريَّة؛ بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسيَّة 2024.

أسامة الأزهري يهنِّئ الرئيس السيسي لفوزه في الانتخابات الرئاسية 2024

وتوجَّه الأزهري بالدُّعاء إلى الله العلي القدير بأن يعينه على ما حُمل، وأن يكون التوفيق والسداد حليفه دائما، وأن يُعينه على قيادة سفينة الوطن، لما يحقق الأمن والاستقرار، وأن يحفظ اللهُ مصرَ وأهلَها.

وشكر الأزهري كل القائمين على هذه الانتخابات من القضاة والشرطة وموظفي الدولة وكذلك الهيئة الوطنية للانتخابات على جهودهم الكبيرة مشيدا بالصورة الحضارية التي خرجت بها الانتخابات الرئاسية.

الأمين العام لدُور وهيئات الإفتاء في العالم يهنِّئ الرئيس السيسي بالفوز في الانتخابات الرئاسية

توجَّه الدكتور إبراهيم نجم -مستشار مفتي الجمهورية؛ الأمين العام لدُور وهيئات الإفتاء في العالم- بخالص التهاني والتبريكات لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لفوزه في الانتخابات الرئاسية التي أعلن عن نتائجها قبل قليل.

وأكَّد د. نجم في تصريح له أن فوز الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية يعكس إرادة الشعب المصري في تواصل مسيرة البناء والتنمية تحت قيادته الحكيمة واستكمال مسيرة الإنجازات، مثمِّنًا الرؤية الاستراتيجية المستقبلية للرئيس لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز استقرار مصر.

وأعرب مستشار مفتي الجمهورية عن ثقته بأن الفترة الرئاسية القادمة ستشهد تطوراتٍ إيجابيةً وإنجازاتٍ متميزةً تعزِّز مكانةَ مصر على الساحتين الإقليمية والدولية، كما عهدنا خلال السنوات الماضية، متمنيًا لفخامة الرئيس دوام السداد والتوفيق في مهمته الكبيرة، وأن يوفقه إلى ما فيه صلاح البلاد والعباد، وللشعب المصري بالتقدم والازدهار.