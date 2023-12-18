عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

«بيت الزكاة والصدقات» يستقبل وفدًا صينيًّا للتبرع لفلسطين

بيت الزكاة
بيت الزكاة

استقبل «بيت الزكاة والصدقات» تحت إشراف فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر وفدًا شعبيًّا من أبناء الجالية الإسلامية من مقاطعة شينجيانج بجمهورية الصين الشعبية من الدارسين بجامعة الأزهر والجامعات الأخرى، لتقديم تبرعات مالية في «بيت الزكاة والصدقات»، للمساهمة في تجهيز القوافل التي يسيرها البيت في حملة «أغيثوا غزة» تحت شعار «جاهدوا بأموالكم .. وانصروا فلسطين»؛ لدعم أهلنا في فلسطين، الذين يتعرضون للعدوان الصهيوني الغاشم منذ السابع من أكتوبر الماضي، الذي أدى لاستشهاد أكثر من 18 ألفًا وإصابة أكثر من 50 ألفًا، وتدمير عشرات الآلاف من منازل الفلسطينيين الذين باتوا يعيشون في العراء.

«بيت الزكاة والصدقات» يستقبل وفدًا صينيًّا للتبرع لفلسطين

أكد « بيت الزكاة والصدقات» في بيان له اليوم الإثنين الموافق 18 من ديسمبر 2023م، أن المتبرعين الصينيين حضروا إلى مقر البيت بمشيخة الأزهر الشريف؛ للتعبير عن تضامنهم مع الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، وقدم الوفد تبرعات مالية تمكن من جمعها من الجاليات الصينية المقيمة في مصر وكذا من أقاربهم في الصين.

حرص الوفد الصيني على تقديم التبرعات في «بيت الزكاة والصدقات» تحت إشراف شيخ الأزهر؛ للمصداقية الكبيرة التي يحظى بها فضيلته، ولما لمسوه وشاهدوه بأنفسهم من القوافل الإغاثية التي سيرها البيت ووصلت لأهلنا المحاصرين في قطاع غزة محمَّلة بالمستلزمات الطبية والمواد الغذائية والأدوية ومستلزمات الإيواء.

شيخ الأزهر : ندعو الله أن يوفق الله الرئيس ليصل بمصر لمصاف الدول المتقدمة

بيت الزكاة والصدقات يستقبل وفدًا من اتحاد طلاب بنجلاديش للتبرع لفلسطين


أشار «بيت الزكاة والصدقات» أن البيت فتح باب التبرعات المادية والعينية والمستلزمات الطبية لدعم أهلنا المستضعفين في قطاع غزة، منذ اليوم الأول لتعرضه للعدوان الإسرائيلي، وذلك في إطار برنامج «إغاثة» أحد برامج بيت الزكاة والصدقات، الذي يستهدف تقديم الدعم وتوفير المساعدات العاجلة للدول الشقيقة، الذين يتعرضون لكوارث طبيعية أو اعتداءات أو انتهاكات إنسانية.

أضاف «بيت الزكاة والصدقات» أن أموال الزكاة والصدقات التي تُقدَّم طوعًا من الأفراد أو غيرهم، وكذلك التبرعات والهبات والوصايا والإعانات التي يتلقاها البيت توجَّه في مصارفها الشرعية، التي وردت في قول الله عز وجل: {‌إِنَّمَا ‌ٱلصَّدَقَٰتُ لِلۡفُقَرَآءِ وَٱلۡمَسَٰكِينِ وَٱلۡعَٰمِلِينَ عَلَيۡهَا وَٱلۡمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمۡ وَفِي ٱلرِّقَابِ وَٱلۡغَٰرِمِينَ وَفِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱبۡنِٱلسَّبِيلِۖ فَرِيضَةٗ مِّنَ ٱللَّهِۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٞ} [التوبة: 60].

بيت الزكاة بيت الزكاة والصدقات جاهدوا بأموالكم انصروا فلسطين دعم أهلنا في فلسطين شيخ الأزهر جامعة الأزهر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد القبض على المحتكرين| مفاجأة في أسعار السكر والبصل بالأسواق.. تفاصيل

بالأرقام.. ترتيب عدد الأصوات لـ المرشحين في الانتخابات الرئاسية 2024

لاعب تونس السابق يعلن مفاجأة لأول مرة عن مهاجم الأهلي موديست

انتهاء أزمة السكر رسميًا.. الكيلو يهبط 20 جنيها دفعة واحدة بعد تحرك الحكومة

عشان محدش يضحك عليك| أسعار جبرية لـ 7 سلع بينها السكر والأرز.. ومفاجأة من التموين بشأن الزيت

200 جنيه|هبوط مفاجئ يضرب الذهب بعد الارتفاع الجنوني.. وهذا سعر عيار 21 الآن

أول تعليق من حملة السيسي الانتخابية على فوزه بفترة رئاسية ثالثة

انخفاض مفاجئ فى أسعار الأرز.. اعرف الكيلو وصل كام؟

موضوعات متعلقة

فتاوى تشغل الأذهان | هل دفن الميت ليلا غير جائز؟ وصحة عدم فائدة ماء زمزم إلا في الحرمين

كل شيء في الكون يسبح بحمد ربه.. علي جمعة يوضح كيف

مولد السيدة نفيسة.. الصوفية يبدأون رحلة الاحتفال بذكرى أم الزاهدات

في اليوم العالمي للعربية .. اعرف أهم خصائص لغة القرآن الكريم

يوم اللغة العربية.. ما المقصود بقوله تعالى: «بلسان عربي مبين» ؟

أذكار الصلاة كاملة .. احرص على 12 سنة ثابتة عن النبي

الدعاء المستحب في قيام الليل وصلاته.. أدركه بـ 8 كلمات نبوية

يوم اللغة العربية .. العالم يحتفي بأم اللغات ولسان الحضارة الخالدة

ترشيحاتنا

رئيس جامعة أسيوط: فوز السيسي بولاية جديدة دعم لاستقرار الدولة

سنظل خلفك.. الاتحاد العام لعمال مصر يهنئ السيسي لفوزه بولاية رئاسية جديدة

احتفالات للمواطنين بفوز السيسي وسط حشد من التحالف الوطني ومؤسسة أبو العينين

الشعب يؤكد اصطفافه خلف القيادة.. مجلس الشيوخ يهنئ السيسي لفوزه بالانتخابات الرئاسية

عبد الفتاح السيسي رئيسا لمصر.. متى يؤدي اليمين أمام مجلس النواب؟

كواليس جلسة كولر مع لاعبي الأهلي قبل مواجهة فلومينينسي


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في عيد ميلادها الـ 49.. 10 صور أثارت الجدل لـ نيللي كريم|شاهد

هنا شيحة: كل التحية لمهرجان الجونة بتقديم دورة استثنائية في هذه الظروف

ماذا يحدث لجسمك عند تناول شوربة العدس

شاهد صور حفل زفاف هبة قطب| بدون حجاب

فيديو

سر حبها لكبار السن.. حقيقة زواج غادة عبد الرازق من ثري قطري

معركة شرسة.. العالم على مشارف حرب عالمية مع القرود والبعوض

أصيب بمرض في لسانه.. الحزن يخيم على مواقع التواصل بسبب وفاة التيك توكر فلانتينو

قبل نهاية 2023.. أغرب 3 أحداث وقعت خلال هذا العام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

يسرا نصرالله

يسرا نصرالله تكتب: علمتني فلسطين

نهال علام

نهال علام تكتب: الانتخابات الرئاسية

حسام الفقي

حسام الفقى يكتب: آخر جيل قبل السوشيال ميديا

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: نظيف اليد مرفوع الجبين عشت.. ورحلت

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: وليد الفراج.. لا تتوقف

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الحياة بين الصعوبات والانفراجات

هالة الحلفاوي

هالة الحلفاوي تكتب: عام جديد.. أمل جديد

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: المُتيّم بالذكرى

اﻟﻤﺰﻳﺪ